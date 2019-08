Mielipide

Opetussuunnitelma on jätetty tietoisesti väljäksi

Opetussuunnitelman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

perusteista on tehty syntipukki kaikkiin suomalaisen perusopetuksen ongelmiin. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) OPS-arvioinnin tulosten valossa on kuitenkin vaikea allekirjoittaa mediassa vellovaa kritiikkiä.Opetussuunnitelman perusteet on vahvasti tutkimusperustainen, ja sitä on ollut luomassa valtava joukko tutkijoita, opettajia ja virkamiehiä. Opetussuunnitelma ei pakota oppilaita olemaan täydellisen itseohjautuvia liian nuorena. Sen sijaan itseohjautuvuutta harjoitellaan koko oppivelvollisuuden ajan. Opetussuunnitelma ei pakota lopettamaan opettajajohtoista oppimista eikä luopumaan luokkahuoneista. Sen sijaan opetussuunnitelmassa kannustetaan pedagogisesti monipuolisiin oppimisen ympäristöihin ja työtapoihin.Opetussuunnitelman perusteet 2014 on ollut käytössä alakouluissa vasta muutaman vuoden ja yläkouluissa vielä vähemmän, joten koulut vasta harjoittelevat uusia työskentelytapoja. Kaikkia opetussuunnitelman tavoitteita ei ole tarkoitettu saavutettavaksi yhden lukuvuoden aikana tai kerralla, vaan opetusta voidaan kehittää koulujen tilanteet ja kuntien resurssit huomioiden.Mediassa esiin nostettujen ongelmien yleistäminen kaikkiin kuntiin tai kouluihin ei ole OPS-arvioinnin mukaan perusteltua. Koulujen syyttäminenkään ei ole reilua. Pelottelun sijaan pitäisi keskustella siitä, mitä opetussuunnitelman onnistunut toteuttaminen kouluissa ja kunnissa vaatii. Sen sijaan että uudenlaiset oppimisen ympäristöt tyrmätään, pitäisi keskustella siitä, mikä niissä on toimivaa ja mikä kehitettävää.Kouluissa muutospainetta aiheuttavat myös digitalisoituminen, paikallisen väestö- ja koulurakenteen muuttuminen sekä vähenevät resurssit. Kouluja vaivaa kiire, jota pahentavat suuret ryhmäkoot ja oppilaiden erilaiset tarpeet. Kouluissa ei ole riittävästi aikaa keskustella opetussuunnitelman sisällöistä, mikä voi aiheuttaa monenkirjavia tulkintoja esimerkiksi ilmiökeskeisyydestä.Kuntien on varauduttava täydennyskoulutukseen ja valmiuksiltaan erilaisten koulujen tukemiseen. Opettajat arvostavat erityisesti rehtoreiden pedagogista tukea ja kouluyhteisön laajaa yhteistyötä muutoksen keskellä.Meidän pitää edelleen luottaa opettajien ammattitaitoon ja ­siihen, että opetusta kehitetään oppilaan parhaaksi. Opetussuunnitelma on tietoisesti jätetty väljäksi, jotta se tukisi kuntien ja opettajien työn autonomiaa.