kiemurtelee hyllyjen väliin. Kaupassa on kuuma. Jono ei etene, koska käytössä on vain yksi kassa. Vieressä on neljä muuta kassaa, mutta niillä ei ole myyjää.Kokemus on perisuomalainen.Se, että kassoilta puuttuu myyjä, on arkielämän riesa. Mutta se liittyy myös kysymykseen, joka voi ratkaista, miten suomalaiset selviävät kansakuntana.ei näytä hyvältä. Syntyvyys Suomessa on vähäistä, samoin maahanmuutto.Eli tulevaisuudessa Suomessa on entistä enemmän mummoja ja pappoja, jotka viettävät hyvin ansaitsemiaan eläkevuosia. Mutta työtä tekee yhä pienempi osa väestöstä.Koska uusia työntekijöitä ei tule, pitäisi saada ainakin nykyinen väki paremmin töihin. Se on hallituksen tavoite. Niin se on ollut monen aiemmankin, eikä merkittävää muutosta ole tapahtunut.Korkea koulutustaso on iso syy Suomen menestykseen. Kaikki eivät kuitenkaan voi olla kirurgeja, lakimiehiä tai muutoskonsultteja. Yhteiskunta tarvitse myös niin sanot­tuja halonhakkaajia ja vedenkantajia – ihmisiä, jotka hoitavat välttämättömät perushommat.Suomessa tämä tarve on ratkaistu pääasiassa kahdella tavalla.Joko tehdään itse. Suomi on itsepalveluyhteiskunta. Sen huomaa viimeistään silloin, kun kahvilassa ostaa viiden euron kahvin, jonka itse jonottaa kassalta ja lopuksi itse siivoaa pöydän ja kiikuttaa tarjottimen telineeseen. Vaihtoehtoinen maailma on vaikkapa Ranskassa tai Turkissa: tarjoilija tuo pöytään.Tai sitten robotti hoitaa. On lainausautomaatti, pullonpalautusautomaatti, kassa-automaatti. On automaattinen palvelunumero ja on chat-robotti, jolle voit kirjoittaa ”vakuutusasia”, jos haluat tietoa vakuutusasioista.Kaukana on käsitys, että hyvä palvelu voisi edistää myyntiä.Outoa on, että Suomessa parasta palvelua saa Alkossa. Alko kun on myymälä, jossa tuotteet kyllä menisivät kaupaksi myös ilman ystävällisesti opastavia myyjiä ja päivänjatkojen toivotuksia kassalla.kehittyi sadassa vuodessa epäreilusta piika–isäntä-yhteiskunnasta yhdeksi tasa-arvoisimmista ja vauraimmista maista. Se on huima saavutus, ja työelämän uudistuksilla oli siinä ratkaiseva rooli.Muutoksesta saattoi jäädä myös asennevamma. Suomalaisiin juurtui käsitys, että muiden palveluihin turvautuminen on pahasta tai ainakin noloa. Se näkyy yhä. Itse siivotaan, itse korjataan, itse hoidetaan. Harva suomalainen on osaava talonrakentaja, mutta monien unelma on, että kyllä minä sen talon tähän itse rakennan.Siinä käsityksessä on vaaransa.Työelämän muutoksesta on laadittu kymmeniä ellei satoja raportteja ministeriöissä ja tutkimuslaitoksissa.Yksi havainto toistuu raporteissa: osa perinteisistä töistä on katoamassa. Se on totta. Tärkeä huomio on kuitenkin myös, että osa perinteisistä töistä ei ole katoamassa. Ihmisten palvelemiselle on aina tarvetta. Se on ainoa asia, joka ei ole muuttunut työelämässä läpi vuosisatojen.Palveluissa on suuri työllistämispotentiaali. Kunhan palvelutyölle annetaan sen ansaitsema arvostus.Suomen Kuvalehden kyselyssä viime vuonna hieroja ja fysioterapeutti olivat niitä harvoja palveluammatteja, joiden arvostus on noussut. Suomella on hartiat jumissa.Kuukausiliitteessä julkaistiin havainnollinen tilastografiikka Suomen työllisistä ja työttömistä. Sen mukaan työvoiman ulkopuolella on 774 000 ihmistä. Vaikutus olisi suuri, jos edes osa heistä saataisiin edes osin töihin.Työelämä on muuttunut, mutta niin on muukin elämä. Elämme pirstoutumisen aikaa. Moni ei enää harjoita vain yhtä ammattia. Jotkut työskentelevät öisin. Toisille sopii osa-aikainen työ. Joskus voi olla tar­vetta väliaikaiselle hanttihommalle.Siksi työelämä tarvitsisi enemmän joustavuutta.jälleen työmarkkinaneuvottelut. Päätetään suomalaisten palkoista ja muista työehdoista.Kyseessä on kaunis suomalaisen neuvotteluyhteiskunnan instituutio. Usein neuvottelut kuitenkin ilmen­tävät jämähtäneitä asetelmia. Työnantaja- ja työntekijäliitot ovat lukkiutuneet omiin totuuksiinsa siitä, mil­laista hyvä työ on.Ehkä sellainen, jossa työ löytäisi tekijänsä.Te-toimiston mukaan juuri nyt kassalle tarvitaan myyjää 389 työpaikassa.