Mielipide

Kilpailukyky­sopimus ei enää paranna työllisyyttä

työehtosopimus­neuvottelujen keskeinen kipupiste on kilpailukykysopimuksen jatkaminen. Juha Sipilän (kesk) hallituksen läpi ajamalla kiky-sopimuksella tavoiteltiin työllisyyden lisäämistä.Kiky-sopimuksessa lisättiin työntekijöiden työaikaa 24 tuntia. Laskennallisesti tämä tarkoittaa tuntipalkkojen alentamista. Samalla alennettiin työnantajamaksuja.paransi toki yritysten kustannuskilpailukykyä alentamalla työvoimakustannuksia. Tällainen alennus voi lisätä yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä lyhyellä aikavälillä. On arvioitu, että sopimuksen ansiosta saatiin 20 000 uutta työpaikkaa.Mutta pitkällä aikavälillä kiky-sopimuksen tuoma parannus kilpailukykyyn voi olla jopa negatiivinen, koska siinä kilpailukykyä parannetaan alentamalla työkustannuksia sen sijaan, että parannettaisiin reaalista kilpailukykyä. Kiky-sopimusta voidaan verrata vaikutuksiltaan devalvaatioon. Sitä onkin sanottu sisäiseksi devalvaatioksi.Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan arvioiden mukaan kiky-sopimuksen jatkaminen lisäisi edelleen työpaikkoja, ja erityisesti työaikojen pidentämisen vaikutukset olisivat noin 8 000–16 000 uutta työpaikkaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Näihin arvioihin liittyy kuitenkin suuria epävarmuuksia, ja tulokset riippuvat laskentamalleista. Etenkin se, että suuri osa työvoimareservistä on vaikeasti työllistyvää, antaa olettaa, että toteutuma tulisi olemaan tuon arvion alarajoilla.kannattaako kilpailukykysopimusta oikeastaan jatkaa? Kun tavoitellaan reaalista pitkän aikavälin kasvua, innovaatiot ja tuottavuus ovat olennaisia tekijöitä. Niitä varten tarvitaan investointeja tuotantoon ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Näissä suhteissa asiat eivät ole kohdallaan. Yritysten tuottavuus ei ole viime vuosina parantunut juuri ollenkaan, ja erityisesti työn tuottavuus on jopa alentunut. Teollisuuden investoinnit ovat pienentyneet. Kilpailukyvyn kannalta on huolestuttavaa t&k-investointien alhainen taso verrattuna 5–10 vuoden takaisiin lukuihin. Tosin osa tästä pudotuksesta johtuu Nokiasta alentuneista panoksista.Kiky-sopimuksen aikaansaama työvoimakustannusten aleneminen ei ole johtanut uusiin investointeihin, tuottavuuden kasvuun ja lisääntyviin t&k-panoksiin.Yritysten kannattavuus on toki parantunut, ja osinkoja on jaettu runsaskätisesti.ei johda reaalisen kilpailukyvyn paranemiseen eikä näytä lisäävän yritysten investointihalukkuutta. Sen sijaan kiky-sopimus lisää työntekijöiden ja työnantajien vastakkainasettelua. Se vaikeuttaa työehtosopimusten saamista aikaan tilanteessa, jossa tarvittaisiin sellaisia työelämän uudistuksia, jotka luovat edellytyksiä innovaatioille ja työn tuottavuuden kasvulla.Vain tätä kautta voidaan luoda pitkäjänteisesti uusia työpaikkoja. Antti Rinteen (sd) hallituksen ei kannata tavoitella kilpailukykysopimuksen jatkamista.