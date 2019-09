Mielipide

Äitini väisti sähköpotkulautaa ja kaatui pahasti

Sähköpotkulaudat

ovat lähes äänettömiä, ja niiden lähestymistä on vaikea kuulla. Jalan­kulkijalla ei ole aikaa reagoida, kun lauta tulee takaa ja sujahtaa yllättäen ohi. Törmäysriski on suuri.Yli 75-vuotias äitini väisti Helsingin keskustassa kahta sähköpotkulaudalla liikkunutta nuorta miestä sillä seurauksella, että hän kaatui asfalttiin, satutti kätensä ja sai kasvoihinsa kunnon ruhjeet. Nuoret herrasmiehet eivät yllättäen pysähtyneet. Ei ole varmuutta, huomasivatko he edes mitä tapahtui, kun menivät niin vauhdilla.Paikalla ollut turistijoukko nosti äitini pystyyn ja auttoi häntä pyyhkimään pahimmat veret kasvoilta pois. Onneksi ambulanssia ei tarvittu, vaan äitini kykeni kävelemään läheiselle lääkäriasemalle, jossa hän pääsi nopeasti lääkärin vastaanotolle. Säikähdyksellä selvittiin, kun käsi ei ollut murtunut ja kasvojen haavatkin paranevat ajan kanssa.