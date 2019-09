Mielipide

Yliopistouudistus lisää johdon vastuuta

Julkisen palvelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudistuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aalto-yliopiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

yliopisto voi pitää sisällään yrityksiä, mutta se ei ole yritys eikä sitä voi johtaa kuten yritystä. Monet yritysmaailman kovat johtamiskäytännöt lähtevät osakeyhtiölain pykälästä, jonka mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yliopistolla ei ole tällaista tehtävää tai velvoitetta.Yliopistolaki tuli voimaan vuoden 2010 alussa, ja samaan aikaan valtion rahahanat kiristyivät. Tämä antoi uudelle laille saneerausprojektin piirteitä. Vaikka kaikkeen valtionrahoitukseen vaikuttava kestävyysvaje oli nähtävissä jo yliopistolain valmisteluvaiheessa, yliopistouudistus ei tähdännyt kustannusleikkauksiin vaan uusien mahdollisuuksien avaamiseen esimerkiksi tutkimusyhteistyössä ja koulutusviennissä.Uudistuksella haluttiin nostaa suomalaisten yliopistojen tutkimuksen ja opetuksen tasoa sekä vahvistaa edellytyksiä menestyä kansainvälisessä yliopistokilpailussa.sisältöön vaikutti keskeisesti hallintoneuvos Niilo Jääskisen ja professori Jorma Rantasen työryhmän ehdotus. Sen mukaisesti yliopistojen autonomiaa haluttiin lisätä, ja yliopistoille annettiin mahdollisuus toimia joko julkisoikeudellisena oikeushenkilönä tai yksityisoikeudellisena säätiönä.Valtiosihteeri Raimo Sailaksen työryhmä laati lain pohjalta uuden säätiömuotoisen yliopiston eli Aalto-yliopiston perustamissuunnitelman. Ryhmässä vallitsi laaja yhteisymmärrys siitä, että rehtorin toimivaltaa on vahvistettava. Tavoitteeseen pyrittiin yksinkertaisella hallintomallilla, jossa yliopistoa johtaa sen ulkopuolisista henkilöistä koostuvan hallituksen valitsema rehtori.Yliopiston itsehallinnon vahvistuminen lisäsi samalla hallituksen puheenjohtajan valtaa. Vahva toimivalta on hyvä työkalu, mutta vain osaavissa käsissä. Se antaa mahdollisuuden delegoida päätösvaltaa tutkimuksen ja opetuksen etulinjaan, mutta sen turvin voidaan myös keskittää valtaa yliopiston johdolle.Sailaksen työryhmän raportti korosti uudenlaisen opetus-, johtamis- ja lahjoituskulttuurin luomista yliopisto-, säätiö- ja yritysmaailman parhaiden käytäntöjen pohjalta.yliopistolaki on tuonut mukanaan paljon myönteistä kehitystä, mutta myös yliopistomaailmaan soveltumatonta vallankäyttöä. Alaisten työn yksityiskohtiin puuttuva mikrojohtaminen ei ole hyvää johtamista missään työyhteisössä.Viime vuosisadan teollisuusyhteiskunnan autoritaariset johtamismallit tai vain kustannuksiin keskittyvä kamreerijohtaminen eivät kuulu nykyisessä digitaalisessa palvelutaloudessa edes yritysten hyviin johtamiskäytäntöihin. Ne sopivat erityisen huonosti yliopistojen kaltaisiin itseohjautuviin asiantuntijaorganisaatioihin, joiden tärkeimpiä rakennusaineita ovat avoimuus, luottamus ja ihmisten kunnioitus sekä laadun ja osaamisen arvostus.Johdon päätehtäviä eivät enää ole suunnittelu, organisointi ja valvonta, vaan edellytysten luominen ja kannustaminen. Asiantuntijoita ei johdeta käskemällä, vaan kuuntelemalla ja keskustelemalla.johtamisongelmat näkyivät avainhenkilöiden suurena vaihtuvuutena ja vähäisenä luottamuksena johtoon työtyytyväisyysmittauksissa. Johtamisongelmia ilmeni myös Helsingin yliopiston irtisanomisissa ja rehtorinvaalissa sekä säätiömuotoisen Tampereen yliopiston synnytystuskissa.Nämä haasteet liittyvät uuteen yliopistolakiin, mutta eivät johdu siitä. Laki ei vaadi huonoa johtamista eikä kiristä yliopistorahoitusta.Yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa lisännyt lakiuudistus ei poistanut valtionrahoituksen ratkaisevan tärkeää asemaa, mutta nyt yliopistoilla on uusia välineitä talouden vahvistamiseen tulorahoituksella ja lahjoitusvaroilla.Yliopisto on sitä itsenäisempi, mitä vahvempi sen talous on. Puutteita johtamisessa ei paikata sääntelyä lisäämällä, eikä omaehtoisen rahoituksen hankinnassa tehtyjä virheitä korjata arvostelemalla valtionrahoituksesta vastaavaa ministeriötä.hyvän hallinnon periaatteita kunnioitetaan, yliopiston hallituksen ja rehtorin korkea ammattitaito ja moraali riittävät. Toimivallan vahvistuminen on lisännyt hallitukseen ja rehtoriin kohdistuvia vaatimuksia. Johdon valinnan ja hyvän hallintotavan merkitys on nyt suurempi kuin yliopistoissa on ymmärretty.