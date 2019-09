Mielipide

EU:n asioiden valmistelu tuotava lähelle kansalaista

Pidän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Unionin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalaisyhteiskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

paljon Euroopan unionista. Siksi suhtauduin siihen korostetun myötä­mielisesti myös viime viikolla, kun istuin taksin takapenkillä kaukana Helsingin keskustasta ja jännitin sitä, ehtisikö reitilleni osunut EU-puheenjohtajakauden kokouksista johtunut liikenne­katkos päättyä ennen oman kaukojunani lähtöä Pasilan asemalta.Onneksi olin liikkeellä ajoissa. Katkoksesta huolimatta ehdin junaan, joka vei minut kohti Turkua, Suomen eurooppalaisinta kaupunkia ja siellä pidettyä Turun Eurooppa-foorumia. Junassa ajattelin, että kohtaamani liikennekaaoskin kertoi vain siitä, että lomakausi oli viimein ohi myös Euroopan unionissa.tärkeimmät johto­tehtävät jaettiin jo kesällä. Tuo vallanjako kiinnosti paljon myös Suomessa. Pian valmistuvaan komission uuteen työohjelmaan kohdistuva julkinen huomio näyttää ainakin vielä paljon sitä vaimeammalta. Fokus on ollut komissaariehdokas Jutta Urpilaisen tulevassa salkussa – ei siinä, millaisia Suomen kannalta kiinnostavia tai maamme perinteisiä kantoja mahdollisesti paljonkin haastavia yksityiskohtia tulee vielä vastaan komission nyt jo pitkälle neuvotellusta työohjelmasta.Ero viime kevään kansallisten hallitusneuvottelujen ja niitä edeltäneen tunnusteluvaiheen synnyttämään kiinnostukseen on häkellyttävä. Myös puolueet loistavat keskustelussa poissaolollaan. Siksi unionin poliittiset prosessit ovat kansalaisten silmin edelleen hyvin näkymättömiä. Jos mitään ei tehdä, ne myös pysyvät sellaisina.EU-puheenjohtaja­kaudesta on onneksi vielä yli puolet jäljellä. Moni asia ehtii siksi vielä muuttua ja saada muotonsa ennen sen loppua.Suomi vaikuttaa puheenjohtajana monissa asioissa taustalla ja tietää tarkasti myös sen, mitä se haluaa uuden komission työohjelmalta jäsenmaa Suomena. Se kuitenkin kertoo tästä kaikesta julkisesti vasta siinä vaiheessa, kun asiat ovat jo vähintäänkin viittä vaille valmiita.Tällainen viestintästrategia vaikeuttaa sen arvioimista, missä ­asioissa Suomen vaikuttaminen on tuloksellista ja missä taas kovin helposti sivuutettavissa. Samalla se hämärtää kotimaista kuvaa siitä, millaisten voimien ja tavoitteiden pohjalta seuraavan komission ohjelma on ylipäätään rakennettavissa.Tämä on kaukana strategisen vaikuttamisen ihanteesta, jonka mukaan olennaista on pyrkiä olemaan läsnä niin sanotusti luomisen hetkellä, siis silloin, kun aikanaan päätettäviksi tulevat asiat vasta hakevat muotoaan. Silloin niiden suuntaa on helpointa ohjata.Tuon luomisen hetken löytäminen ja siihen mukaan pääseminen on vaikeaa ja työlästä, etenkin jos on pieni jäsenmaa ja ihan fyysisestikin kaukana kaikesta.maan politiikassa on siksi aina läsnä kiusaus tarkastella maailmaa ennalta tutuista näkökulmista ja vanhastaan hyväksi havaittujen periaatteiden valossa. Tätä kiusausta voi uskoakseni vastustaa parhaiten sillä, että unionin asioihin valmistautumista ja niiden ennakoivaa ajattelemista harjoitetaan riittävän aktiivisesti myös muualla kuin vain maan hallituksessa ja sen alaisessa virkamieskunnassa.Myös tutkijoiden, tutkimuslaitosten sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen on tärkeää olla mukana EU:ta koskevissa pohdinnoissa. Ei kuitenkaan valtion liekanarussa vaan vapaasti omien älyllisten ja muidenkin intressiensä varassa.mukana­olo mahdollistaa avoimen keskustelun myös keskeneräisistä asioista ja vasta syntymässä olevista ideoista. Se auttaa aktiivisia kansalaisiakin hahmottamaan, mitä tekemistä unionin asioilla on tai voisi olla myös heidän oman arkensa kanssa. Ja puolueet saavat kosolti itsenäisen ajattelun aineksia siinä välissä.Juuri tämän takia myös Turun Eurooppa-foorumi oli kiinnostava. Akateemiset asiat, poliittiset toimijat sekä erilaiset etu- ja kansalaisjärjestöt olivat esillä runsaslukuisina. Toki myös arvovaltaisia tahoja ja monia itsestään selviäkin asioita oli mukana. Mutta muutamissa keskusteluissa oli myös aitoja tuulahduksia tulevaisuudesta ja sen osalta vasta pohdinnassa olevista asioista.Niihin törmääminen oman kotimaan kamaralla oli ajatuksia herättävää ja innostavaa. Ja ehdottomasti myös kaiken paikan päälle matkustamiseen käytetyn ajan arvoista.