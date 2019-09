Mielipide

Monet trendikkäät kotimaiset yritykset unohtavat suomenkielisen palvelun

Monet

suomalaiset trendikkäät pienyritykset tuntuvat halveksivan kotimaisia asiakkaitaan. Samalla nämä yritykset käyttävät suomalaista eksotiikkaa houkutellakseen kansainvälisiä asiakkaita. Siltä ainakin vieraileminen useiden vaate-, kosmetiikka- ja designalan yritysten nettisivuilla saa olon tuntumaan.Asetelma on usein tämä: suomalaisten perustama, omistama ja Suomessa toimiva yritys on valinnut itselleen ja kenties tuotteilleenkin uniikit suomenkieliset nimet ja markkinoi ­itseään pohjoisella puhtaudella ja suomalaisella laadulla. Eikä tässä mitään, Suomi myy maailmalla hyvin.Mutta samalla hälyttävän monet näistä yrityk­sistä ovat hylänneet suomen palvelukielenä nettisivuillaan. Kaikki tuote-esittelyistä yhteystietoihin on vain ja ainoastaan englanniksi. Ymmärtääkö tällaisen yrityksen customer service suomea lainkaan? Yleensä varmasti ymmärtää, mutta sitä kuluttaja ei voi etukäteen tietää.Yksikieliset nettisivut ovat toki kaksikielisiä halvemmat, ja suuri osa suomalaisista ymmärtää englantia riittävän hyvin ostosten tekoa varten. Suomen maineen ja kielen hyväksi käyttäminen ilman suomenkielistä palvelua vaikuttaa kuitenkin siltä, kuin nämä yritykset ylen­katsoisivat tai jopa häpeäisivät pieniä kotimaisia markkinoita. Ovatko näiden yritysten trendikkäät tuotteet liian hienoja suomen kielelle? Kaikki suomalaiset eivät osaa englantia. Monet niistä, jotka osaavat, asioisivat Suomessa mieluummin suomeksi.Keskustelua suomen kielen asemasta käydään tasaisin väli­ajoin. Aihe nousi esiin myös viime vuoden lopulla, kun suomen kielen lautakunta julkaisi kannanoton kotimaisten kieltemme nykytilasta. Kannanotossa todettiin, että suomen kielen käyttöala on alkanut nopeasti kaventua. Esimerkiksi englannin kielen valta-asema inter­netissä uhkaa jakaa käyttäjät eriarvoiseen asemaan.Nämä trendikkäät yritykset markkinoivat itseään usein eettisinä vaihtoehtoina. Eriarvoisuutta lisäävä kielipolitiikka ei kuitenkaan ole lähelläkään sitä. Pahimmillaan yritykset ovat osa sitä muutosta, joka uhkaa kutistaa rikkaan ja kaikilla elämän­alueilla merkityksellisen kielemme vain markkinoinnin kuriositeetiksi.Suomalainen yritys on etu­oikeutettu käyttämään markkinoinnissa hyväkseen uniikkia kieltämme, puhdasta luontoamme ja rehellistä mainettamme. Näitä vapauksia ei kuitenkaan tulisi käyttää ilman jonkinlaista vastuuta. Suomalaisen yrityksen tulisi aina palvella kotimaisia markkinoita kotimaisella kielellä – vaikka kaksikieliset nettisivut maksaisivatkin himpun verran enemmän.