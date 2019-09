Mielipide

Kuntaliitokset jyräävät ikiaikaiset paikannimet

Rajojen

siirtely ja alueiden uudelleen nimeäminen aiheuttavat yleensä raivoisaa vastustusta. Suomessa sitä tehdään kuitenkin lähes huomaamatta poliitikkojen päättämänä ja virkamiestyönä.Kun kunnat liittymällä yhteen muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, tavaksi on näyttänyt tulleen kutsua kaikkia liitoksen osia samalla kokonaisuuden nimellä. Se johtaa harhaan ja aiheuttaa uutisoinnissa suurpiirteisyyttä, jota ei missään muussa yhteydessä hyväksyttäisi: Evo on Lammilla, ei Hämeenlinnassa; kun kolari tapahtuu Rengossa, se ei tapahdu ­Hämeenlinnassa; kun kevät­tulvat nostavat Suomen korkeimman vesiputouksen kuo­huja, se ei tapahdu Kuopiossa vaan 60 kilometrin päässä Maaningalla.Uutisvirrasta voisi poimia joka päivä lisää esimerkkejä. Joskus näkee myös nimeä nimen päälle -rakenteita: Kuopion Maaninka, Hämeenlinnan Hauho – aivan kuin olisi muitakin samannimisiä. Ne eivät asiaa paranna vaan ovat vain turhia ja kankeuttavat tekstiä.Vanhojen, komeiden nimien Raaseporin ja Sastamalan herättäminen henkiin on hieno teko, mutta vain silloin, kun kyse on niiden muodostamasta kokonaisuudesta – ei silloin, jos häivytetään Huittinen, Karjaa, Urjala, Pohja ja monet muut vanhat ja omaleimaiset kuntien nimet. Eivät alueet, paikat, paikkakunnat, seudut ja tienoot ole muuttuneet tai kadonneet.Paikannimiä kohdellaan kuin ne olisivat vain sanoja, jotka voi yhtä hyvin korvata joillain toisilla. Samalla unohdetaan, että niin seudun kuin sen asukkaidenkin identiteetti pohjautuu vahvasti nimeen. Unohdetaan ne viestit, joita nimi saattaa tuoda menneisyydestä: keitä seudulla on asunut, mitä kieltä he puhuivat, mitä ammattia harjoittivat, mitä viljelivät, mitä pitivät pyhänä tai muuten tär­keänä. Tai mikä oli seudulle leimallista maaperän, maiseman, tapahtumien ja luonnon­katastrofien vuoksi.Voiko ajatella, että vanha pitäjä-nimitys otettaisiin käyttöön merkitsemään niitä kuntia, jotka ovat kuntaliitoksessa menettäneet omansa? Niiden nimien käyttäminen toisi sijainti- ja tapahtumapaikkatietoihin sitä oikeellisuutta ja täsmällisyyttä, mikä nyt puuttuu.Siten vanhat kuntanimet säilyisivät ja ihmiset pystyisivät vastaamaan yhdellä sanalla kysymykseen, mistä he ovat kotoisin.