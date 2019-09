Mielipide

on yksi arvoste­tuimmista instituu­tioistamme. Luottamus ei tule itsestään, vaan se on ansaittava joka päivä. Poliisin olisi syytä olla erittäin huolissaan siitä, mitä viher-hätöset ja trolli-taposet tekevät ­instituution uskottavuudelle”, ­twiittasi 13.8. perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.Halla-ahon tyyli muistutti kovasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin twiittejä, esimerkiksi viestiä 24.7., jolloin tämä tivasi: ”Mikseivät Robert Mueller & hänen 18 ­Vihaisen Demokraattinsa joukkio käyttänyt yhtään aikaa tutkiakseen Kieroa Hillary Clintonia, Valehtelevaa & Vuotavaa James Comeya, Lisa Pagea ja tämän Psykorakastajaa.”Niin Trump kuin Halla-ahokin jakavat ohjeita siitä, mitä poliisin pitäisi tutkia ja mitä ei. Molemmat myös leimaavat ihmisiä vähättelevillä pilkkanimillä.pyrkimys on ollut selvä: presidentti on halunnut kaivaa maata oikeusjärjestelmän alta siltä varalta, että joutuu itse oikeuden eteen.Halla-aho näyttää puolestaan yrittävän horjuttaa luottamusta tutkimuksiin puolueen kansanedustajien vihapuheista. Tutkintaa johtaa ylikomisario Pekka Hätönen, joka oli vihreiden ehdokkaana vuoden 2017 kunnallisvaaleissa.Halla-aho tuntuu kuitenkin huitaisseen moukarilla kärpästä – ja se kärpänen istui hänen omalla varpaallaan.poliisin pilkkaaminen voi huvittaa perussuomalaisia, mutta samalla se avasi keskustelun poliisien poliittista kannoista ja niiden vaikutuksesta heidän työhönsä. Il­talehden vuoden 2017 kyselyn mukaan kokoomus ja perussuomalaiset ovat maan selvästi suurimmat poliisipuolueet. Sen sijaan puna­vih­reät poliisit ovat yhtä harvinaisia kuin perussuomalaiset naisrunoilijat.Jos vihreä poliisi ei voi tutkia viharikoksia, voiko perussuomalaisia kannattava poliisi tutkia maahanmuuttajien rikoksia? Tällaisia kysymyksiä poliisit eivät taatusti toivo, eivät edes perussuomalaiset poliisit.vastustajat tarrasivat heti tilaisuuteen. Porvoon poliisiampumisten jälkeen sisä­ministeri Maria Ohisalo (vihr) on kiitellyt vuolaasti poliisia ja luvannut sille lisää voimavaroja.Kansan Uutisten Kai Hirvasnoro arvosteli 23.8. perussuomalaisia poliisin heikentämisestä: ”Luottamus viranomaisiin ja vakiintuneisiin instituutioihin on suomalaisen ­yhteiskunnan liimaa. Meille on tyypillistä etenkin poliisin ja armeijan vahva arvostus.”Kelkka on kääntynyt rytinällä, sillä ei ole kauan siitä, kun vasemmistossa ja vihreissä moni ymmärsi lain rikkomista ”hyvässä tarkoituksessa”. Toukokuussa vihreiden lainsäädäntösihteeri tuomittiin sakkoihin, koska hän oli yrittänyt estää turvapaikanhakijan palautuksen.Toivottavasti kyse on aidosta uudelleenajattelusta, sillä kahtia jakautuneessa yhteiskunnassa on aina viisasta kysyä: Entä jos vastapuoli käyttäisi samoja keinoja? Onko oma asia todella niin tärkeä, että sitä kannattaa ajaa väkisin, vaikka se heikentäisi lakien ja poliisin kun­nioitusta, joka on hyvän yhteiskunnan perusta ja heikoimpien turva?kannattaisi miettiä myös perussuomalaisten. Puolue esiintyy mielellään lain ja järjestyksen puolustajana, vaikka sen edustajilla on selvästi enemmän rikostuomioita kuin muilla puolueilla, eikä pelkästään rasistisista puheista.Laillisuusajattelu ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikkia lakeja pitää rakastaa; perussuomalaisilla on täysi oikeus ajaa viharikospykälien muuttamista. Se kuitenkin tarkoittaa, että voimassa olevia lakeja tulee noudattaa – myös niitä, joista ei pidä.Puheenjohtajan puheiden perusteella laillisuus ei näyttäisi perussuomalaisille tarkoittavan lakien noudattamista vaan sitä, että poliitikot komentavat ­sopivat poliisit tutkimaan sopivia rikoksia.on nähty, miten helppoa epäluulon siemeniä on kylvää – ja miten vaikeaa niitä on myöhemmin kitkeä. Amerikkalaisten luottamus virkavaltaan ei ole ennenkään ollut korkealla, ja nyt se on pohjalla. Suomeen ei moista myyräntyötä tarvita.Elinkeinoelämän valtuuskunnan keväisessä tutkimuksessa poliisiin luotti 86 prosenttia suomalaisista. Valtaosa suomalaisista siis uskoo, että poliisi palvelee työssään lakia ja kansalaisia, ei omia poliittisia kantojaan. Poliisi on luottamuksensa ansainnut, myös poliitikoilta.