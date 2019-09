Mielipide

Heti itärajan takana on maisemillaan lumoava huippu­suosittu matka­kohde, josta harva suomalainen on kuullutka

Vesi

Läheisessä

Kävijät

on kirkasta ja eksoottisen vihertävää, rotkon kallio­seinämät paikoin vitivalkoiset. Tällainen poikkeuksellinen maisema on Venäjällä. Sen ääreltä on Suomeen linnuntietä vain runsaat kymmenen kilometriä, Niiralan rajanylityspaikalle ajaen hieman yli 30 kilometriä.Ruskealan vuoripuisto on vedellä täytetty entinen marmorilouhos, jonka kiveä on käytetty useissa Pietarin merkkirakennuksissa, esimerkiksi Iisakin­kirkossa – ja myös Helsingissä, kuten korkeimman hallinto-oikeuden talossa Kasarmitorin laidalla.Hylätty louhos on muuttunut runsaassa vuosikymmenessä yhdeksi Karjalan tasavallan suosituimmista nähtävyyksistä. Kävelyreitit kulkevat jyrkänteiden laella ja näyttävästi valaistujen tunnelien uumenissa. Tarjolla on muun muassa veneilyä, köysiliukua järven yli ja Kale­vala-teemainen alue.Sortavalassa suomalaisiin törmää joka kulmalla, mutta käydessäni Ruskealan vuoripuistossa toissa viikonloppuna en kuullut kenenkään sadoista samanaikaisista kävijöistä puhuvan suomea. Pysäköintialueella en nähnyt yksiäkään suomalaisia rekisterikilpiä.Kyselykierros tuttujeni parissa osoitti, että ainakin Helsingissä harva tietää koko paikasta.Jotkin suomalaiset matkatoimistot vievät Ruskealaan osana Karjalan-kiertomatkoja, mutta se jää tarjonnassa esimerkiksi Valamon luostarisaaren ja Kižin museosaaren jalkoihin, vaikka niihin on huomattavasti hankalampi matka.Soitto erääseen matkatoimistoon paljasti, että harva suomalaisryhmä on kiinnostunut Ruskealasta, vaikka sitä tarjottaisiin matkaohjelmaan.tulevat toisesta suunnasta. Pietarista kulkee entistä nopeampi juna Sortavalaan, ja sieltä voi jatkaa Ruskealaan tunnelmallisesti vanhan ajan höyryveturilla, joka vetää retrotyyliin sisustettuja vaunuja. Ne on myyty täpötäyteen.Vanha Karjalan rata jatkuu aina Joensuuhun asti, mutta osuudella ei ole matkustajaliikennettä. Sanomalehti Karjalainen kuitenkin uutisoi heinäkuun lopussa, että Venäjän rautatieyhtiö neuvottelisi VR:n kanssa reitistä, joka kytkisi rajantakaisen Karjalan turistikohteet Niiralan ja Vainikkalan kautta Joensuun, Savonlinnan ja Lappeenrannan seutuun.Tämä voisi tehdä Ruskealasta tutumman suomalaisille. Jos louhosalue kuuluisi Suomeen niin kuin ennen, lähes kaikki tuntisivat sen kauneuden.