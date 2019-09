Mielipide

Kohtuuton työkuorma vesitti omalääkäri­järjestelmän Leppä­vaarassa

palvelujen parantamiseksi on julkisuudessa ehdotettu omalääkärijärjestelmää. Meillä Espoon Leppävaaran ­alueen lääkäreillä on kokemuksia toimivasta omalääkärijärjestelmästä 1980–1990-luvuilla.Ongelmia, joihin haettiin ratkaisua, olivat palvelujen riittämättömyys, pitkät jonot ja päivystyksen ylikäyttö sekä lääkärivaje. Potilaan kokonaisvaltainen hoitokaan ei toteutunut riittävästi. Terveyskeskustyö oli raskasta muun muassa päivystysvelvollisuuden ja hoidon jatkuvuuden puutteen takia.järjestelmän ja työn kehittäminen annettiin tehtäväksi työn sisällön hyvin tuntevasta henkilökunnasta muodostetulle projektiryhmälle, jonka tukena oli pätevä tutkijaryhmä. Toiminta järjestettiin maantieteellisten väestöjen pohjalle niin, että omalääkärit ja lääkäri–hoitaja-tiimit vastasivat niiden terveyspalveluista. Hoitajien ja lääkärien yhteistyötä tuettiin. Henkilökunta sai paljon perhekeskeistä koulutusta ja työnohjausta.Toimintaa seurattiin ja analysoitiin. Omalääkärijärjestelmä toimi hyvin myös 1990-luvun laman aikana. Lääkärien virat täyttyivät, jonot lyhenivät, ja päivystyksen käyttö väheni. Kun potilas ja lääkäri tunsivat toisensa, resursseja säästyi päällekkäisen työn jäätyä pois. Hoidon laatu parani jatkuvuuden ansiosta. Potilaiden oma­hoidon toteutumista tuettiin. Pysyvä hoitosuhde tarjosi mahdollisuudet moniammatilliseen toimintaan monisairaiden ja -ongelmaisten potilaiden hoidossa.Niin kauan kuin lääkäri–hoitaja-tiimeillä oli kohtuullisen kokoinen väestö hoidettavanaan, toiminta sujui ja potilaat, henkilökunta ja yhteistyötahot olivat tyytyväisiä.lisääntyessä 1990-luvun jälkipuoliskolla vastuu­alueet kuitenkin kasvoivat. Työ kuormittui kohtuuttomasti, koska perusterveydenhuoltoon ei lisätty resursseja. Saman­aikaisesti lääketieteen kehittyessä hoidettavaksi siirtyi uusia sairausryhmiä erikoissairaanhoidosta. Monet lääkärit alkoivat väsyä ja siirtyivät yksityissektorille, jossa he voivat paremmin vaikuttaa omaan työkuormaansa.Paljon aikaa vaativat monisairaat, psykososiaalisesti haasteelliset potilasryhmät ja vanhukset ovat jääneet resurssi­pulasta kärsivän terveyskeskuksen hoidettaviksi, kun taas työterveyshuolto hoitaa työssä käyvät.Väestövastuinen omalääkärijärjestelmä purettiin Espoossa 2010-luvulla. Hoidon jatkuvuuden merkitys olisi pitänyt huomioida, kun terveyskeskustoiminta järjestettiin uudella tavalla.kehittäminen omalääkäritoiminnan suuntaan voi toteutua, jos huolehditaan riittävästä henkilökunnasta, työajoista ja nuorten lääkäreiden tutoroinnista. Täydennyskoulutus ja työnohjaus ovat välttämättömiä, samoin toimiva tietojärjestelmä ja joustava yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen välillä – unohtamatta mahdollisuutta tutkimustyöhön.Jatkuvuutta tarjoava rakenne pystyy ottamaan paremmin huomioon potilaiden tarpeet, kun uudet välineet, tekoäly ja etätoiminta ja muut vastaavat ovat arkipäivää. Pirstaleinen toiminta, jossa lääkäri vaihtuu jatkuvasti, ei mahdollista tavoitteellista ja hyvää hoitoa.