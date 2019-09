Mielipide

Miksi perusterveydenhuollon potilaat halutaan jakaa Suomessa kahden kerroksen väkeen?

Hallituksen

tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa. Tähän pyritään noin tuhannen yleislääkärin lisäyksellä. Hallitusohjelmassa tunnustetaan, että tämä edellyttää sote-keskusten muuttamista houkuttelevammiksi työpaikoiksi. Mitä vikaa on nykyisessä?Terveyskeskuslääkärin työ on haastavaa, monipuolista ja palkitsevaa. Opiskeluaikanani eräs lastenkirurgi kertoi arvostavansa sisätautilääkäreitä ja yleislääkäreitä hyvin paljon heidän työssään hallittavan valtavan tietomäärän vuoksi.Yleislääkärin työ terveyskeskuksessa mahdollistaa myös pitkäaikaiset potilassuhteet. Tämä potilas–lääkäri-suhteen ­ammatillinen tyydyttävyys on parhaimmillaan jotain sellaista, mitä ei voi ymmärtää ilman omakohtaista kokemusta vastaanottohuoneen pöydän toisella puolella istumisesta. Lisäksi yhteiskunta on järjestänyt työstä hyvän taloudellisen kompensaation. Tämän jälkeen joku voi ihmetellä, miksi lääkäreitä on vaikea saada terveyskeskuksiin ja pysymään siellä.Olen töissä terveyskeskuksessa, koska haluan olla lääkäri etenkin niille potilaille, joilla ei ole taloudellisesti varaa lääkäriin – eli niille, jotka ovat terveyden luokkaeroja noudattaen kaikkein sairaimpia. Tämä arvo toteutuu täysimääräisesti terveyskeskustyössä.Suurin ongelma terveyskeskuksessa ovat kuitenkin työ­olot. Terveyskeskuksessa lääkärin työtahti on kova. Siitä huolimatta potilaiden on vaikea päästä lääkärin vastaanotolle. Pulaa on vähän kaikesta.Keinoja hallituksen tavoittelemaan yleislääkärimäärän lisäykseen terveyskeskuksissa joudutaan etsimään kuumeisesti. Ehdotan kiinnittämään huomiota terveyskeskusten potilaskuntaan. Nyt työterveyshuollon sairausvastaanotto ja yksityissektori huolehtivat hyvä­osaisen ­väestön tyytyväisyydestä perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden saatavuuteen.Miksi perusterveydenhuollon potilaat halutaan jakaa Suomessa kahden kerroksen väkeen? Jos terveyskeskuslääkäreistä tehtäisiin myös hyväosaisen kansanosan lääkäreitä, pakottaisiko se uudistamaan terveyskeskusten resurssit ja työolot?Kuka tahtoisi sohaista luokkaerojen muurahaispesää?