Mielipide

Kotitalousvähennys tuo piristystä maaseudulle

Hallitus

on leikkaamassa kotitalousvähennystä. Mikäli leikkaus tehdään, toistetaan sama virhe, joka tehtiin vuonna 2012. Tuolloinkin leikattiin, ja seurauksena oli selvä toimeliaisuuden lasku.Minulla on tuoretta kokemusta kotitalousvähennyksen piristävästä vaikutuksesta maa­seudulla. Kesäasuntomme sijaitsee Savonlinnassa pienessä kylässä. Kun tarvitsin kaivuria korjaamaan viemäröintiä, soitin Heikille, joka auraa lumet mökkitieltä. Kysyin häneltä, olisiko kylällä kaivuria. Heikki, jolla on oma toiminimi, ohjasi minut Harrin puheille, joka hoiti kaivutyön. Harri laskutti työn toimi­nimensä kautta, ja me saimme kotitalousvähennystä.Tänä kesänä tarvitsin katonkorjaajaa. Soitin nyt Harrille, joka neuvoi minut Simon luo. Simo korjaa nyt kattoa ja laskuttaa työstä oman toiminimensä kautta. Simo kertoi perustaneensa toiminimen, jotta ”siekii suat sitten kotitallousvähennystä”.Kotitalousvähennys on selvästi lisännyt työtilaisuuksia kylällä, ja tehdyistä töistä saa valtiokin omansa. Mikäli vähennystä leikataan, työtilaisuudet vähe­nevät. Tuhansissa vastaavissa kylissä varmaan sitten mietitään, tehdäänkö töitä tulevaisuudessa käteismaksuja vastaan, jolloin valtiolta jäävät verotulot saamatta.Yksi esitetty perustelu koti­talousvähennyksen leikkaamiselle on se, että sitä voivat käyttää vain keski- tai suurituloiset. Kuulostaa kateudelta, jolla saadaan aikaan vain vahinkoa Suomen taloudelle. Yhtä hyvin voitaisiin päättää, että Suomessa myydään vain yhtä automallia, johon kaikilla on varaa. Miltä se tuntuisi?Kotitalousvähennyksen ala­rajaa on pikemminkin nostettava, jolloin myös työtilaukset ja taloudellinen toimeliaisuus lisääntyvät.