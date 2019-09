Mielipide

Hoitajille ei ole ollut koskaan rahaa

Olen

tehnyt hoitotyötä 42 vuotta. Koskaan hoitajien palkkoihin ei ole ollut rahaa, oli sitten nousu- tai laskusuhdanne.Olemme yrittäneet lakkoilla ja jopa uhata joukkoirtisanomisilla, mutta koska laki kieltää jättämästä sairaat vaille hoitoa, nämä keinot eivät toimi meidän alallamme.Aikoinaan insinöörimieheni mahdollisti minulle tämän kalliin harrastuksen. Työni on ollut merkityksellistä. Siinä on joutunut opiskelemaan koko ajan uusia asioita, ja hoidot ovat ­kehittyneet valtavasti. Myös vastuu on lisääntynyt, mutta palkassa se ei ole näkynyt.Lääkäreille ollaan valmiita maksamaan ihan mitä tahansa, vaikka potilaiden hoidosta suurimman osan tekevät kuitenkin eritasoiset hoitajat.Hoitotyö on se kivijalka, jonka varassa Suomen terveydenhoito ja sairaanhoito toimivat. Nyt se kivijalka sulaa kuin keväthanki.Jokainen esimies tietää, miten vaikeaa on löytää päteviä ja sitoutuneita hoitajia.Suomessa on todellinen pula hoitajista. Turhaan tänne rahdataan hoitajia ulkomailta, koska he eivät jää tänne huonon palkan ­takia. Kuvitellaan, että yksityispuolella rahalla saa ­hoitoa, ­mutta yhtä vaikea on löytää sinnekin päteviä hoitajia.Jos rahaa palkkoihin ei löydy nytkään, ­älkää tehkö saamaa virhettä, jonka minä tein, vaan vaihtakaa ajoissa toiselle alalle, vaikka vientialalle.Työ ei ehkä ole niin mielenkiintoista, mutta jostakin sitä on tingittävä, jotta pystyy elämään palkallaan eikä vain pysymään hengissä.Hoitajien palkkojen saattaminen kuntoon on valintakysymys: halutaanko, että terveydenhoito ja sairaanhoito toimivat laadukkaasti? Siihen tarvitaan osaavia hoitajia.