Mielipide

Keski-ikäinen konttorirottakin voi oppia uutta

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lavetti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Totuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

tehnyt lukemattomia tunteja näennäisen turhaa työtä. Vai kuinka hyödyllistä on rakentaa esimerkiksi pienois­rakettilavetti?Erittäin.on kuusivetoinen, ja jokaiselle pyörälle on oma moottori. Kulkuneuvo on erilaisia valoja, varoitussireeniä ja raketin laukaisua myöten kauko-ohjattava. Kun laukaisuteline on hihnavedolla noussut 90 asteen kulmaan, punaiset varoitusvalot syttyvät automaattisesti. Lähtölaskenta voi alkaa.Pituutta laitteella on 40 senttiä ja painoa useampi kilo akkujen kanssa.En olisi vielä pari vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että osaisin valmistaa moisen laitteen. Puhumattakaan niin ikään itse tehdystä raketista, joka vieläpä lentää hienosti. On lohdullista, että vielä keski-iässäkin voi oppia uutta.nimissä on myönnettävä, ettei laite ole vielä joutunut kovin kovalle käytölle. Hieman lämmittää tietysti tieto siitä, ettei kenelläkään maailmassa ole samanlaista.Tällaista ei kaupasta saa.Tärkeintä koko projektissa oli kuitenkin laitteen tekeminen. Iltaisin oli mukava mennä nukkumaan ja miettiä jotain yksityiskohtaa ja kuinka sen saisi ratkaistua. Puhumattakaan siitä innosta, kun pääsee käytännössä kokeilemaan, onko idea oikeasti toimiva.Onnistuminen palkitsi, ja matkan varrella tuli opittua esimerkiksi sähkö­opista, elektroniikasta, raketeista ja kauko-ohjattavien laitteiden tekno­logiasta. Tässäkin käsityössä itse matka oli määränpää.Käsitöissä on kyse aivojen ja käsien yhteistyöstä, mikä on aivoille ja mielelle palkitsevaa. Ilman pihtiotetta ja verrattain kehittyneitä aivoja emme olisi käyneet kuukävelyllä emmekä keksineet työkaluja.on myös syvällisempi, taiteellinen puoli. Jonkin esineen tai laitteen suunnittelu ja tekeminen rinnastuvat esimerkiksi siihen, kun taiteilija hahmottelee mielessään marmorimöhkäleen sisällä olevaa ideaa, patsasta.Taiteellinen loppu­tulos on tietysti hieman erilainen – ­rakettilavetti ei aivan suoranaisesti vertaudu Michelangelon töihin. Mutta kyllä insinöörit taiteilijoita ovat.Käsityöt ovat nautinnollisia siksikin, että ne tuovat tasapainoa, konkreettista tekemistä konttorirotan toimistoarkeen. On sentään jotain, joka työstä jää nä­kyviin.kun keksisi jotain hyödyllistä, josta olisi iloa muillekin.Ensin täytyy kuitenkin parannella rakettilavettia, siitä kun taisi yksi moottoreista mennä koeajolla rikki.