Mielipide

Keskimatkan ohjukset eivät muuta valtasuhteita

Elokuun alussa

INF-sopimuksen

Ohjusjärjestelmiä

Elokuussa

Yhdysvallat irtautui vuonna 1987 solmitusta INF-sopimuksesta, jonka nojalla Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat luopuneet maasta laukaistavista keskimatkan ohjuksista. Maat olivat 1980-luvulla sijoittaneet Eurooppaan paljon näitä kantamaltaan 500−5­500 kilo­metrin ohjuksia, mutta sopimuksen mukaisesti lähes 2 700 ohjusta tuhottiin kesään 1991 mennessä.Viime vuosina Yhdysvallat on syyttänyt Venäjää sopimusrikkomuksista. Irtautumisen taustalla on nähty myös Yhdysvaltojen yhtenä pääkilpailijanaan pitämän Kiinan poissaolo sopimuksesta sekä presidentti Donald Trumpin hallinnon haluttomuus osallistua erilaisiin rajoittaviin sitoumuksiin.Trump ilmoitti aikeesta vetäytyä sopimuksesta lokakuussa 2018, ja siitä lähtien on aika ajoin noussut esiin pelko varustelukierteestä kylmän sodan hengessä.raukeaminen on vakava asia. Se kertoo, että suur­valtasuhteet ja keskinäiseen sopimiseen perustuva kansainvälinen järjestelmä ovat huonolla tolalla.Raukeaminen ei myöskään lupaa hyvää sitä ajatellen, että strategisia ydinaseita rajoittava New Start -sopimus voitaisiin uusia sen voimassaolon umpeuduttua vuonna 2021. Mikäli sekin raukeaa, parin vuoden kuluttua suurvaltojen välillä ei olisi ydinaseiden määrää rajoittavia sopimuksia eikä niihin sisältyviä läpinäkyvyyttä ja luottamusta lisääviä tarkastuksia.Toistaiseksi on silti liian aikaista tehdä johtopäätöstä siitä, että asevarustelu olisi INF-sopimuksen kariutumisen takia erityisesti kiihtymässä. Varsinkin Yhdysvaltojen näkökulmasta voi kysyä, mikä olisi se sotilaallinen lisäarvo, joka sopimuksen kieltämien keskimatkan ohjusten kehittämisellä saavutettaisiin. Niiden sijoittaminen Amerikan mantereelle ei ole rajoitetun kantaman vuoksi erityisen perusteltua.Toisaalta Yhdysvaltojen liittolaiset niin Euroopassa kuin Aasiassakin ovat olleet ilmeisen haluttomia ottamaan keskimatkan ohjuksia alueilleen. Maita huolettaa joutuminen Venäjän ja Kiinan painostuksen kohteeksi, mikäli ohjuksia sijoitettaisiin omalle maaperälle.On myös huomattava, että INF-sopimus ei lainkaan rajoittanut mereltä ja ilmasta laukaistavia keskimatkan ohjuksia. On vaikea nähdä, että mahdollisuus laukaista keskimatkan ohjuksia maasta toisi mahdollisten kustannussäästöjen ja taktisten lisävaihtoehtojen ohella mitään olennaista uutta Yhdysvaltojen sotilaalliseen työkalupakkiin – ainakaan siten, että strateginen perusasetelma suurvaltojen välillä muuttuisi.kehitetään maailmalla jatkuvasti osana asevoimien normaalia toimintaa. Esimerkiksi Kiina on jo vuosien ajan rakentanut ohjusarsenaaliaan, myös INF-sopimuksen kieltämillä kantamilla. Koska Kiina ei ollut sopimuksen osapuoli, maata eivät ole sopimuksen rajoituksetkaan koskeneet.Yhdysvallat on sanonut Venäjän rikkoneen INF-sopimusta kehittämällä keskimatkan maasijoitteisia ohjuksia. Yksityiskohtaisia todisteita ei ole julkisuudessa esitetty, mutta länsimaiden yksimielisestä näkemyksestä kertoo, että Nato on julkisesti tukenut Yhdysvaltain vetäytymistä sopimuksesta.Kaikkiaan INF-sopimuksen rau­keaminen voidaan toistaiseksi nähdä enemmän muuttuneen maailman heijastuksena kuin syynä kiihdyttää asevarustelua, eikä tapahtunut välttämättä ole erityinen käännekohta asevarustelussa. Lähitulevaisuus on kuitenkin avoin.Yhdysvallat teki ohjustestin, jossa se laukaisi maasijoitteisen ohjuksen yli 500 kilometrin kantaman päähän. Tässä kokeessa, josta ilmoitettiin jo maaliskuussa, hyödynnettiin aiemmin olemassa ollutta teknologiaa.Kokeen merkitys olikin ennen kaikkea poliittinen. Yhdysvallat alleviivasi vastikään rauenneen sopimuksen romuttumista viestimällä, että maa kykenee laukaisemaan INF-sopimuksen aiemmin kieltämän ohjuksen.Yksittäisestä ohjuskokeesta kuluu kuitenkin kuukausia tai vuosia ohjusten operatiiviseen käyttöönottoon.Kehitystyön esteeksi voi tulla myös Yhdysvaltain sisäpolitiikka. Edustajainhuoneessa nyt enemmistönä olevat demokraatit eivät ole olleet yhtä valmiita myöntämään rahaa ohjusten kehittämiseen kuin republikaanit.