Miksi taiteen alalla on niin vähän yrittäjyyttä?

tekee entistä voimakkaammin tuloaan – tai historiallisesti tarkastellen paluutaan – osaksi yhteiskunnan uudistamista ja organisaatioissa tehtävää kehitystyötä. Ilahduttavaan kehitykseen liittyy taidelaitosten ulkopuolella tehtävä taidelähtöinen työ.Miksi alalle ei kuitenkaan ole kehittynyt yrittäjyyttä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta? Miltä osin yhteiskunnan on taloudellisesti tuettava organisaatioissa tehtävää työtä? Kenttä on kehittyvä, mutta tilaajan näkökulmasta usein sekava ja ostamista vaikeuttava.on hyvä edetä toiminnan tarkoituksen kautta. Tässä voidaan nähdä kaksi päälinjaa: ensinnäkin taide itseisarvona ja toiseksi taidelähtöisyys organisaatioissa tehtävässä vaikuttavuuteen tähtäävässä kehitystyössä.Jako ei ole mustavalkoinen, mutta sen ymmärtäminen selkiyttää eri toimijoiden lähtökohtia ja vahvuuksia. Ensin mainittu tarvitsee yhteiskunnan taloudellista tukea. Jälkimmäisessä tapauksessa sinänsä hyvää tarkoittavat tuet voivat vakiintuessaan olla vaikeuttamassa markkinoiden kehittymistä ja ammattimaisen toiminnan syntymistä.malleissa on tunnistettava oikea hetki ”apupyörien” irrottamiselle. Joskus on uskallettava yrittää kaatumisen uhallakin. Muuten juutumme ikuisten tuettujen pilottien kierteeseen. Ammattimaista yrittäjyyttä ei tällaiseen markkinaan synny.Mitä paremmat ja tasapuolisemmat edellytykset luomme yrittäjyydelle, sitä vähemmän tarvitsemme tuettuja ratkaisuja. Silloin tukea riittää paremmin sinne, missä tuen tarve on suurin: taiteen itseisarvoa toteuttavalle tekemiselle.Entä taiteilijat itse? Taloudellisesti tuetun toiminnan perinne elää taiteen kentässä sitkeästi ja periytyy helposti myös uusiin toimintamuotoihin. Taideorganisaatioiden ulkopuolella tehty työ sisältää mahdollisuuden muuttaa tilannetta ja auttaa löytämään uusia toimeentulon ja työllistymisen väyliä. Kaikista ei voi tulla yrittäjiä, mutta yrittäjyysvalmiuksia tarvitaan kipeästi. Tämä vaatii panostusta myös taidealan koulutuksessa.Yksilötasolla kyse on myös asenteista. Taiteilijalle apuraha tarjoaa hetken helpotusta työllistymiseen, mutta aiheuttaa pidemmän päälle itsetuntoa nakertavan riippuvuussuhteen rahoittajasta. Vähemmälle huomiolle jää toiminnan kehittäminen tasolle, jossa ammattimaisuus koskee muutakin kuin taiteellista työtä.merkitys ihmisyydelle ja taiteen uudistava voima ovat kiistattomia. On tärkeää, että emme luo käytäntöjä, joissa häviäjiä ovat molemmat: vapaa taide ja yrittäjyys. Ratkaisu vaatii myös tukien kokonaisvaikutusten huomiointia. Tässä voimme onnistua vain yhdessä.