Emme pysty tekemään lastensuojelutyötä niin hyvin kuin haluaisimme

sosiaalityöntekijöinä lastensuojelun avohuollossa Helsingissä. Suunnitelmallisen työmme perusta on tavata asiakkaita ja miettiä yhdessä perheen kanssa heitä auttavia tukimuotoja ja palveluita. Osa työtämme ovat akuutit tilanteet, jotka vaativat välittömiä toimia. Niiden selvittäminen vaatii usein muiden tapaamisten siirtämistä tai perumista.Lastensuojelun asiakaskunta on monimuotoista ja jokaisen perheen tilanne on ainutlaatuinen. Asiakaskunnassa näkyy joskus myös vaikeus tunnistaa omaa avuntarvetta ja haluttomuus ottaa tukea vastaan.Kun monet perheille välttämättömiksi arvioidut palvelut ovat tukossa, niitä saattaa joutua odottamaan kohtuuttoman pitkään. Palvelujen saannin viivästyessä perheen tilanne voi kriisiytyä entisestään. Ongelmien ennaltaehkäisyyn lastensuojelussa ei usein ole mahdollisuutta tai aikaa.Helsingissä lastensuojelu on viime vuosina monilla alueilla liitetty osaksi perhekeskuksia. Muutoksen myötä lastensuojelun sosiaalityöntekijät on siirretty avokonttoreihin. Luopuminen omista työhuoneista on heikentänyt työhyvinvointia ja laskenut työn tehokkuutta viemällä työrauhan ja mahdollisuuden keskittyä vaativaan työhön. Työntekijävaje aiheuttaa työntekijäkohtaisen asiakasmäärän nousun ja kuormittaa jäljellä olevia, sinnitteleviä sosiaalityöntekijöitä. Uudet asiakkaat on otettava vastaan vähistä resursseista huolimatta.Töitä tilastoidaan ja esimerkiksi asiakastapaamisten määrää seurataan, mikä aiheuttaa lisäpaineita. Tilastot eivät kerro, millaista työ todellisuudessa on. Työaikaa käytetään myös kehittämisprojekteihin, jotka vievät aikaa asiakastyöltä.Pidämme aidosti työstämme, mutta emme pysty tekemään sitä niin hyvin kuin haluaisimme. Lastensuojelussa vallitsee pärjäämisen kulttuuri, ja jatkuvan kuormituksen ajatellaan kuuluvan työhön. Näin ei kuitenkaan saisi olla.Mediassa on puhuttu alan palkankorotuksista. Syyskuun alusta alkaen Helsingin lastensuojelun sosiaalityöntekijän kuukausittainen bruttopalkka on 3 600 euroa. Ero muita tehtäviä tekeviin sosiaalityöntekijöihin on pieni. Vaikka palkkaus on menossa parempaan suuntaan, se ei vieläkään vastaa lastensuojelutyön vaativuutta, työmäärää ja vastuuta. Sosiaalityöntekijän virkavastuu ei pääty työpäivän lopussa. Kannamme vastuuta asiakkaista harteillamme ympäri vuorokauden. Sosiaalityöntekijä ei salassapitovelvollisuutensa vuoksi saa julkisesti kertoa omaa kantaansa tai puolustaa itseään. Asianomaisten julkisuuteen nostamista asioista on siis nähtävissä aina vain toinen puoli.Lastensuojelun tilanne on huolestuttava ja yksittäisen sosiaalityöntekijän vaikuttamismahdollisuudet pienet. Miten asioihin saadaan muutos?