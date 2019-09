Mielipide

sanoo Finnish Design, silmien eteen nousevat yhä leijailemaan Alvar Aallon, Timo Sarpanevan ja Tapio Wirkkalan kaltaisten muotoilijasankareiden ikoniset esineet.Suomalaisen muotoilun kultakausi sai hehkunsa Milanon triennaalien monista palkinnoista 1950-luvulla, ja kansallinen itsetunto nousi kohisten. 1960-luvulla tulivat Eero Aarnion Pallotuoli ja Marimekko. Ja mitä sitten? No, ainakin Harri Koskisen Block-lamppu (1996) pääsi MoMAn kokoelmiin New Yorkiin. Valmistaja on tosin ruotsalainen.toisen mekan, Lontoon Victoria and Albert -museon (V&A) kokoelmia on helppo selata netissä. Finland-haulla saa 2000-luvulta yhdeksän osumaa. Niistä vain yksi, Caroline Slotten keramiikkalautanen (2007), on esillä varsinaisissa näyttelytiloissa. Muut löytyvät varastoista tai opiskeluhuoneista. Siihen joukkoon lukeutuu esimerkiksi Tom of Finland -postimerkki (2014).Tämä kertoo ainakin siitä, että design on nykyään muutakin kuin esineitä, sellaista, mitä ei voi asettaa vitriineihin.Tällä viikolla V&A uutisoi hankkineensa designkokoelmiinsa kuukautiskupin eli silikonisen sisäisesti käytettävän kestosuojan. Harmi kyllä, V&A ei päätynyt suuret markkinat kansainvälisestikin muutamassa vuodessa vallanneeseen suomalaisen Lunetten kuukuppiin (2005) vaan amerikkalaisen jättiyrityksen Tampaxin versioon (2018).Joka tapauksessa pisteet V&A:lle ennakkoluulottomuudesta. Ympäristöystävällinen kestosuoja on designia siinä missä vaikka sydämentahdistinkin. Rune Elmqvistin suunnittelema tahdistin (1958) on jo vuosia loistanut Nationalmuseumin kokoelmissa Tukholmassa.Tiedotteessaan V&A muistuttaa myös, että syksymmällä Lontoossa avautuu vaginalle omistettu museo. Peniksellä on jo omansa Reykjavikissa Islannissa.V&A:han pitäisi kyllä viedä Tea Latvalan puudildo, mitä virtaviivaisin Finnish Design -esine. Ja edustaisiko se jopa sitä paljon puhuttua palvelumuotoiluakin?toisenlaisiin uusiin käyttötapoihin ja moniin muihin teknologisiin kokeiluihin ja innovaatioihin voi tutustua parhaillaan Otaniemessä, sillä juuri alkanut muotoilutapahtuma Helsinki Design Week tekee nyt yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa.Päänäyttely Erottaja 2 -palatsissa taas on enemmän taidetta kuin tiedettä. Moni tunnistaa uudemmista muotoilijanimistä ainakin Klaus Haapaniemen.