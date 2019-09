Mielipide

ja talous­politiikassa valmistau­dutaan tekemään tänä syksynä ratkaisuja, joiden vaikutukset ulottuvat vuosien päähän. Hallitus testailee, siirtyvätkö hallitusohjelman talouslupaukset käytännön päätöksiksi. Työmarkkinoilla edessä on palkkakierros, josta tulee vanhan työmarkkinahokeman mukaisesti ”vaikea”.Sekä talouspolitiikassa että työmarkkinoilla on tarve muuttaa parin viime vuoden kohtuullinen talouskasvu ja työllisyyskehitys etuuksiksi, joilla korjattaisiin aiempien vuosien säästöjä ja kiristyksiä – palkansaajien ja äänestäjien menetyksiä.Samaan aikaan Suomi saapuu hetkeen, jolloin näkymät sumentuvat. Euroalueen talous hidastuu, ja tärkein kauppakumppani Saksa matkaa kohti taantumaa. Kauppasodat repivät, ja Kiinan kasvu hidastuu. Suomen bruttokansantuote kasvoi keväällä odotettua hitaammin ja työllisyysasteen kasvu loppui.Suomi oli finanssikriisin alla samankaltaisessa, vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa. Tuolloin Suomessa tehtiin isoja virheitä: kustannuskilpailukykyyn ja valtion talouden pohjaan tehtiin reikiä rakentamalla talouspolitiikan ja työmarkkinoiden ratkaisuja, jotka eivät kyenneet reagoimaan muutokseen. Politiikassa ei ollut huolta huomisesta, ja hyvä tuottavuuden kasvu kriisin alla antoi mahdollisuuden sekä pyytää että maksaa reilusti työmarkkinoilla.meni vuosia, ennen kuin kustannuskilpailukykyyn tullut monttu tasoitettiin ja työllisyyden kasvu alkoi helpottaa valtiontaloutta. Tämän pinnistyksen hedelmiä on nautittu pari vuotta.Kun Suomi liittyi euroalueeseen, tutkijat muistuttivat päättäjiä siitä, että yhteisvaluutta-alueella pärjää se, joka pystyy tekemään ”sisäisiä devalvaatioita”. Kun valuutta ei jousta, kustannusten on joustettava. Se voi tuottaa menetyksiä lyhyellä aikavälillä, mutta mitä nopeampaa sopeutuminen on, sitä paremmin hyvinvointivaltio kykenee pitämään yllä palveluitaan pitkällä aikavälillä. Suomen talous olisi paljon paremmassa iskussa, jos nuo finanssikriisin jälkeiset vuodet olisi voitu käyttää muuhunkin kuin räpiköimiseen.Suomi eli ensimmäiset eurovuotensa Nokia-buumissa. Meillä meni niin kovaa, että huoli kilpailukyvystä ja talouden joustavuudesta unohtui. Nokian kultakausi peitti sen, että talouden rakenteet jäivät monilta osin edellisen vuosituhannen asentoon. Finanssikriisin jälkeen korjauksia tehtiin kiireesti, mutta niillä vastattiin usein akuutteihin huoliin. Perusrakenteet ja vanha ajatusmaailma säilyivät.Saksa teki samaan aikaan toisin. Vuosituhannen alun ”Euroopan sairas mies” muutti Hartz-uudistuksillaan taloutta, sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita pitkän aikavälin tarpeita varten. Päämääränä oli, että ongelmissa kyetään reagoimaan nopeasti. Jo aiemmin maa oli siirtynyt entistä paikallisempiin ja yrityskohtaisempiin työsopimuksiin.iski lujaa niin Suomeen kuin Saksaankin, mutta Saksa nousi heti kuin korkki. Suomen ja Saksan kansantaloudet ovat toki erilaisia. Mutta työmarkkinoita tutkineet kertovat, että yksi tärkeimmistä selittäjistä elpymisen erolle oli se, että Saksassa työmarkkinoilla pystyttiin avaamaan sopimuksia ja tekemään yrityskohtaisia, kustannuksia alentavia ratkaisuja. Saman tapaisesti reagoitiin Hollannissa, ja maa tointui kriisin iskusta paljon paremmin kuin Suomi.Saksassa työntekijät saivat luopumisensa vastikkeeksi takeet työsuhteen jatkumisesta. Valtiokin oli apuna ja tarjosi työajan lyhennyksiä tarjoaville työnantajille verohelpotuksia ja työntekijöille korvausta nettopalkkojen menetyksestä. Kotimainen ostovoima ei romahtanut palkkasopeutuksista. Työaikapankkeja käytettiin runsaasti. Hyvien ja kiireisten aikojen ylitöitä purettiin nyt huonojen aikojen vapaiksi.hallitusohjelma ja työmarkkinoilta kuullut vaatimukset eivät edusta sitä joustavuutta, jota euromaalta kaivattaisiin tällaisessa käännepisteessä. Palkkoja hahmotellaan useammaksi vuodeksi ilman käsitystä edes ensi vuoden oloista. Tehy kaipaa kymmenen vuoden mittaista palkkoja korottavaa, kustannuskilpailukyvyn tarpeet ohittavaa ja hallituksen tukemaa ohjelmaa.Pääministeri Antti Rinne (sd) yllyttää työmarkkinoita keskitettyihin ratkaisuihin – viime vuosituhannen kankeuksiin. Hallitus luo menoautomaatteja, joita on hyvin hankalaa säätää, jos tulopuoli pettää.Sekä Saksa että Suomi saattavat luisua nyt taantumaan. Saksa on siihen taas Suomea valmiimpi.