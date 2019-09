Mielipide

Miksi asumistuessa avopuoliso katsotaan elatusvelvolliseksi, kun lain mukaan elatusvelvollisuutta ei ole?

On taas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

syksy, ja opiskelijat palaavat opiskelun pariin. Mielessäni on ollut vuoden 2017 uudistus, jossa opiskelijoilta poistettiin puolet opintotuesta ja heidät siirrettiin Kelan yleisen asumistuen piiriin. Kirjoitukseni koskee Kelan toimintaa asumistuen saamisessa, jossa avopuoliso jää kokonaan ilman tukea, jos puoliso käy töissä.Mielestäni on kummallista, että lain mukaan avopuoliso ei ole elatusvelvollinen eikä esimerkiksi eron tai kuoleman sattuessa oikeutettu avopuolison omaisuuteen, mutta asumis­tuessa avopuoliso katsotaan elatusvelvolliseksi.Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia ja eriarvoistaa parisuhdetta. Ensinnäkin se, että puoliso on elatusvelvollinen, on hieman vanhanaikaista ajattelua. Puolisot asetetaan eriarvoiseen asemaan, kun työssä käyvä osa­puoli on velvollinen maksamaan suuremman osan vuokrasta tai mahdollisesti koko vuokran. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa vääristyneeseen valta-asetelmaan, jossa puoliso käyttää tätä valtaa toista kohtaan. Asetelma voi aiheuttaa myös katkeruutta sen vuoksi, että työssä käyvä puoliso on maksanut yhteisiä menoja enemmän.Opiskelijoiden halutaan valmistuvan mahdollisimman nopeasti, mutta tukia leikataan. Niissä avioliitoissa, joissa toinen käy töissä, osa tuesta on lakkautettu kokonaan.Vuoden 2017 uudistus myös kannustaa asumaan yksin, jos sopivia kämppiksiä ei löydy. Varsinkin pääkaupunkiseudulla edullisista yksiöistä on pulaa, jolloin asutaan yksin isommissa asunnoissa. Puolison kanssa asuminen johtaisi tukien pienentymiseen.