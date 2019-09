Mielipide

Naisten oikeuksiin kohdistuu takaiskuja ympäri maailmaa

on liian monta naista ja tyttöä, joiden seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä niihin liittyvät oikeudet eivät ole taattuja. Tämä johtaa tuhoisiin seurauksiin sekä yksilö- että yhteisötasolla.200 miljoonaa naista ei tahdo lapsia, mutta heillä ei ole mahdollisuutta ehkäisyyn. Vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä pakotetaan vasten tahtoaan naimisiin. Yli 300 000 naista kuolee vuosittain raskauden tai synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Nämä ovat kuolemia, joita pätevä äitiysterveydenhuolto olisi voinut ehkäistä.Nuoret naiset ja tytöt kohtaavat eniten riskejä ja kärsivät suhteettoman paljon seksuaalikasvatuksen, ehkäisyvälineiden ja äitiysterveydenhuollon vajavaisesta saatavuudesta. Ennen kaikkea heiltä puuttuu yhä perusoikeus päättää omasta vartalostaan ja elämästään.Edistysaskelia kuitenkin otetaan joka päivä. Ehkäisy on saatavilla yhä useammalle naiselle, ja he voivat itse päättää lasten hankinnasta ja määrästä. Tämän tuloksena hedelmällisyysluku on 50 viime vuoden aikana puolittunut maailmassa. Sillä kun naiset saavat valita, he valitsevat useimmiten pienemmän perheen.väestökonferenssi Kairossa Egyptissä vuonna 1994 oli käännekohta, joka johti uuteen tapaan tarkastella kehitystä. Maailmanyhteisö hyväksyi toimintaohjelman, jonka mukaan yksilön oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen tulisi olla keskiössä kestävässä kehityksessä. Tasa-arvosta ja naisten itsemääräämisoikeudesta omaan vartaloonsa ja seksuaalisuuteensa tehtiin kantavia periaatteita.Väestökonferenssia seuranneista edistysaskelista huolimatta haasteita on vielä useita. Naisten oikeuksiin kohdistuu takaiskuja ympäri maailmaa samalla kun vanhoillisuus kasvaa.on vielä pitkä matka edettävänä ennen kuin visio ­yksilön oikeudesta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen tulee todellisuudeksi kaikille kaikkialla. Mutta tiedämme, mitä siihen vaaditaan.Saavuttaaksemme Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet ja vision, seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä niihin liittyvät oikeudet täytyy priorisoida niin poliittisesti kuin ­taloudellisestikin. YK:n väestörahasto UNFPA on laatinut kunnian­himoiset tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Näihin sisältyy nollavisio: ei ehkäistävissä olevaa äitiyskuolleisuutta, täyttymätöntä tarvetta ehkäisylle eikä sukupuolittunutta väkivaltaa.kokoontuessa Nairobissa Keniassa 12.–14. marraskuuta UNFPA toivoo YK:n jäsenvaltioilta vahvoja ja konkreettisia sitoumuksia vahvistaa naisten ja nuorten ­oikeutta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus rakentaa liittoumia vanhoillisuutta ja populismia vastaan.Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) osallistuu Nairobin kokoukseen. Olen vakuuttunut siitä, että Suomi on avainasemassa näiden kysymysten ajamisessa eteenpäin. Nykyi­sessä poliittisessa ilmapiirissä tämä on tärkeämpää kuin koskaan ennen.