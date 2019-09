Mielipide

Kerrostalojen postilokerot tulisi siirtää ala-aulaan, porttikonkiin tai sisäpihalle

alaisen postin määrä on vähentynyt viime vuosina tasaisesti noin kymmenen prosentin vuosivauhtia, mikä vääjäämättä nostaa lähetysten yksikkökustannuksia. Perusjakelun kustannuskilpailukykyä on viime vuosina yritetty kohentaa esimerkiksi supistamalla tiistaisin jaettavien lähetysten määrää ja hidastamalla kirjepostin kulkunopeutta.Posti toimii Suomessa markkinaehtoisesti: valtio ei tue Postia rahallisesti. Pysyäkseen kannattavana ja voittoa tuottavana yhtiönä Postin on käytännössä etsittävä tuottavia liiketoimintamahdollisuuksia muualta – kuten pakettiliiketoiminnasta – paikkaamaan pääosin kannattamatonta perusjakelua.Perusjakelun kustannuskilpailukykyä pystyttäisiin kuitenkin kehittämään myös lainsäädäntötoimin. Mielestäni tulisi pikimmiten säätää lainmuutos, joka velvoittaisi taloyhtiöt sijoittamaan siirtymäajan kuluessa postilokerot esimerkiksi ala-aulaan, porttikonkiin tai sisä­pihalle.Monessa Euroopan maassa näin on jo tehty. Tämä säästäisi jakajan aikaa ja vähentäisi työn kuormittavuutta, mikä varmasti lisäisi alan vetovoimaisuutta työntekijöiden keskuudessa.Kyse on myös tasa-arvosta. Jos maaseudulla postilaatikko voi olla jopa puolen kilometrin päässä eikä rivitaloissa tai omakotitaloissakaan jaeta postia ovelle saakka, miksi kerros­taloissa pitäisi tehdä niin?Lisäksi etenkin vanhoissa kantakaupungin taloissa muun muassa entisiä varastotiloja on otettu yritysten käyttöön. Tällaisten tilojen merkitsemiseen tulisi kiinnittää selvästi nykyistä enemmän huomiota. Yksi keino voisi olla velvoite asettaa näkyvälle paikalle opaskyltti, johon olisi listattu talossa toimivat yritykset tarkkoine sijaintitietoineen. Nyt tilanne voi olla se, että yrityksen tietoja ei lue missään ja oletetaan, että tieto postiluukun sijainnista siirtyy ”perimätietona” jakajalta toiselle.Myös yritysten osoitetietoihin tulisi saada jokin roti. Minkä takia Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteiseen YTJ-yrityshakupalveluun tehdyt osoitteenmuutokset eivät välity Postille? On jo aika korjata asia. Lakkautettujen ja muuttaneiden yritysten postit tuottavat jakelureiteillä paljon päänvaivaa ja syövät arvokasta työaikaa. Lisäksi lähetykset voivat viivästyä pahimmillaan jopa viikkoja.