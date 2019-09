Mielipide

Koskaan aiemmin ei ole ollut näin vaikeaa saada yritykseen työvoimaa

pienentämiseksi pohditaan keinoja, mutta mielestäni paljon tärkeämpää olisi miettiä syitä siihen, miksi meillä on niin paljon työttömiä.Pienyrittäjänä vuodesta 1976 toimineena voin todeta, ettei koskaan aikaisemmin ole ollut näin vaikeaa saada työvoimaa. Rakennus- ja metalliteollisuuden alalla toimiva yritykseni olisi heti valmis palkkaamaan kaksi kolme uutta työntekijää, enkä ole yksin tämän asian kanssa.Tilanne on myös se, että koulutuksen taso on suorastaan romahtanut, etenkin ammattikouluissa.Suuri virhe oli myös teknikoiden koulutuksen lopettaminen. Teknikoita tarvittaisiin kipeästi takaisin kentälle työskentelemään työntekijöiden ja johdon väliin.Pitäisi ehdottomasti miettiä, miten ammattikoulutuksen tasoa ja mielekkyyttä voitaisiin parantaa, jotta oppilaat kokisivat koulutuksen tukevan heitä tavoitteissaan oppia ammatti ja saada paremmat mahdollisuudet koulutustaan vastaavaan työhön ja palkkaan.Nyt näin ei ole: useamman vuoden opiskelun jälkeen monet eivät hallitse edes perustaitoja.Toivoisin laadukasta ja motivoivaa opetusta hyviltä opettajilta ja lisäksi esimerkiksi teknikoiden opetusta vastaavan koulutuksen palauttamista.Kiireiselle pienyrittäjälle oppisopimus ei ole toimiva ratkaisu, koska ylimääräistä opettajaa ei ole. Silloin opettajana toimivan henkilön työt jäisivät tekemättä.