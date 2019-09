Mielipide

Äärioikeisto saa Saksan sekaisin

Saksa

on suuri maa. Kun suurilla mailla on ongelmia, ne voivat olla todella suuria. Saksan ongelmilla on myös tapana kestää vuosi­kymmenen.Jos tarkastelee Saksojen yhdistymisen jälkeistä aikaa, Saksan 1990-luvun ongelma oli se, miten selviytyä yhdistymisestä. Saksa selviytyi, mutta se maksoi.Miljardeilla sai runnottua yhteen kaksi rinnakkaista todellisuutta. Vasta nyt Saksan hallitus rohkenee purkaa asteittain niin sanotun solidaarisuusveron, jota on peritty itäisen Saksan tukemi­seksi.suuri ongelma tuli vastaan 2000-luvun alussa. Rahat olivat lopussa.Saksa oli Euroopan sairas mies. Silloinen kansleri Gerhard Schröder aloitti radikaalin talousuudistuksen, Agenda 2010:n. Ratkaisusta tuli samalla uusi vuosikymmenongelma. Saksan kilpailukyvyn pelastanut ohjelma traumatisoi varsinkin monet sosiaalidemokraatit niin, ettei osa toivu koskaan. SPD alkoi kuihtua, eikä kansanpuolueesta ole enää jäljellä kuin rippeet.Entä mikä oli 2010-luvun ongelma?Yhteen kietoutui kolme kriisiä, jotka sekoittivat Saksan. Euro- ja finanssikriisi, pakolaiskriisi ja Krimin valtauksesta vauhdittunut suurvaltakilpailun paluu panivat Angela Merkelin Saksan lujille. Kun päälle löivät vielä Donald Trump ja brexit, oli aika päivittää minäkuva.Talousjohtajan sijaan EU tarvitsisi turvapäällikköä, mutta Saksa ei saa päätettyä, ottaako se tehtävän vastaan.sitten on Saksan 2020-luvun ongelma? Sen ainekset ovat muhineet 30 viime vuotta.Saksa jakautuu kahtia. Jako konkretisoitui Saksin ja Brandenburgin osavaltiovaaleissa itäisessä Saksassa. Joka neljäs äänestänyt tuki puoluetta, joka ei tee pesäeroa uusnatseihin.Saksalla on vaikeuksia ymmärtää, mitä kansalliskonservatiivisen ja osin ääri­oikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puo­lueen eli AfD:n aseman vakiintumisesta seuraa. Varsinkin se, miten nuoret ­äänestävät, polarisoituu. Avoimesti rasististen ja demokra­tian perusteista irtaantuneiden nuorten määrä kasvaa. He eivät äänestä AfD:tä protestiksi, vaan sen ideologian vuoksi.Natsiaika ja kommunistidiktatuuri eivät merkitse osalle mitään, eivätkä ne, joille merkitsee, saa pantua vastaan. Jos trendi ei taitu, Saksasta voi tulla yhdistäjän sijaan rikkoja.Ratkaisu olisi silti tarjolla: Saksa tarvitsee suuria investointeja koulutukseen.