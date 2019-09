Mielipide

Veikko Huovinen pani Havukka-ahon ajattelijan miettimään itsestään­selvyyksiä. Esimerkiksi sitä, mikä se sellainen on kuin välikäsi. Vastaus valkenee Konsta Pylkkäselle unessa. Siinä hän näkee järven jäällä kaksi hiihtäjää, joilla on väli­kädet. Toinen, vanha mummo, hiihtää välikäsillä ja kutoa helskyttelee sukkaa varsinaisilla käsillään.Alko, Altia ja Veikkaus ovat välikädessä. Myydä pitäisi, mutta ei liikaa eikä liian vähänkään. Poliitikotkin ovat välikädessä. Monopoleja pitäisi puolustaa, mutta ei yhtiöiden tapaa kerätä rahaa. Toisaalta yhtiöiden reipas kassavirta ilahduttaa aina niitä, jotka jakavat rahaa.juomayhtiön Altian toimitusjohtaja Antti Pankakoski sai muutama vuosi sitten potkut. Irtisanomisen syy oli huono tuloskehitys. Eli valtio ei ollut myynyt suomalaisille riittävästi viinaa.Pari vuotta sitten Tilastokeskuksen erikoistutkija Juha Nurmela selvitti, miten eri tuloryhmissä kulutustottumukset ovat muuttuneet vuosikymmenten varrella. Trendit olivat yhteneviä, mutta poikkeuskin löytyi: pienituloisten alkoholiin käyttämän rahan osuus kulutuksesta oli kaiken aikaa kasvanut, kun varakkaammilla se oli kutistunut.Viime viikkoina on kohistu Veikkauksesta. Yhtiö kerää rahaa urheiluun, politiikkaa lähellä oleville järjestöille ja kulttuuriin ottamalla köyhiltä ja antamalla parempiosaisille. Markettien pelikoneiden käyttäjistä suuri osa on pienituloisia, koneiden keskittymät ovat heidän asuma-alueillaan, ja Veikkaus voittaa aina.Vuonna 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että viisi prosenttia pelaajista kerrytti puolet rahapelaamisen kokonaiskulutuksesta. THL:n tuoreemman selvityksen mukaan suurpelaajien joukko on kutistumassa entisestään. Eläkeläiset, työttömät tai lomautetut pelasivat lähes kolmanneksen rahapeleihin käytetystä rahasta.Köyhillä on merkittävä rooli yhteiskunnassa – silloin kun haetaan rahaa viinasta ja rahapeleistä.vasemmiston poliitikoille tilanne on hankala. Rikkaille vaaditaan yhä kireämpää verotusta ja samaan ­aikaan puolustetaan monopoleja, jotka hoitavat vastavirran tulonsiirtoja, köyhiltä parempiosaisille. Ja kun on ollut rahapeli- ja alkoholituottoja, verorasitusta – joka Suomessa on hyvin progressiivinen – ei ole tarvinnut kasvattaa hyvien ­menokohteiden tukemisen vuoksi.Näyttää hyvin kömpelöltä, kun hiihtää ja kutoo yhtä aikaa.