Mielipide

Isot menolisäykset vievät Suomea väärälle tielle

Antti Rinteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Hallitusohjelman

(sd) hallituksessa olevat puolueet nousivat valtaan vetoamalla eriarvoisuuden vähentämisen puolesta maailman tasa-arvoisimpiin kuuluvassa maassa. Nyt hallitus on lunastamassa vaali­lupauksiaan talouden kannalta vaarallisella strategialla.Julkisen talouden kokoa kasvatetaan rakenteellisesti ensimmäistä kertaa sitten Urho Kekkosen päivien ja Kalevi Sorsan hallitusten.Hallitus lisää menoja bruttomääräisesti lähes 8 miljardia euroa hallituskauden aikana suhteessa siihen, miten menot kehittyisivät ilman uusia aktiivisia toimia. Summasta tulee kumulatiivisesti suuri, koska menoja lisätään etupainotteisesti heti ensi vuodesta al­kaen.lisäykset ovat luonnollisesti hyvää tarkoittavia. Alijäämän ja kestävyysvajeen aikana kaikkia meno­lisäyksiä tehtäessä olisi kuitenkin pohdittava, kuinka vakavaa akuuttia ongelmaa menolisäys korjaa – ja muistaa, että kaikki menolisäykset pahentavat lastemme velkataakkaa.Hallitus väittää toimintaansa kestäväksi, sillä samalla aiotaan korottaa veroja, myydä valtion omaisuutta, parantaa työllisyyttä ja kohottaa julkisen sektorin tuottavuutta. Osa menojen bruttolisäyksistä myös ­palautuu tuloina julkiselle sektorille. Nämä palautukset tulevat esimerkiksi uusien opettajien palkoista ja korkeammista tulonsiirroista maksettavista veroista.Nettomääräisesti julkinen talous palaakin tasapainoon vuonna 2023, jos kasvu pysyy hallituskauden termein ”normaalina” ja omaisuuden myynti sekä aiotut uudistukset onnistuvat. Suuri osa menolisäyksistä pitää myös pystyä lopettamaan suunnitellusti seuraavia vaaleja edeltävänä vuonna. Julkisen talouden kannalta kriittisintä on saada työllisyys nousuun.Hallituksen strategia on vaarallinen, sillä se nojaa ylioptimistiseen työllisyystavoitteeseen sekä luo painetta velkaantua ja kiristää jo valmiiksi kireää verotusta. Menoja lisätään, vaikka julkinen talous on jo alijäämäinen. Nousukauden aikana terve kansantalous olisi kääntänyt julkisen taloutensa ylijäämäiseksi. Edessä ovat ikääntymisen pahimmat vuodet, joita varten tarvittaisiin puskureita eikä lisävelkaa.90 prosenttia menolisäyksistä kohdistuu julkiseen kulutukseen ja tulonsiirtoihin. Niiden työllisyysvaikutus on pieni suhteessa meno­lisäyksiin. Loput ovat investointi­menoja, lähinnä rakentamista.Rakentaminen lisää työllisyyttä, mutta vain jos yksityinen rakentaminen on ehtinyt pysähtyä. Julkiset rakennushankkeet vain syrjäyttävät yksityisiä, mikäli talouskasvu jatkuu normaalina ja rakennusmiehet ovat muutenkin töissä.Business Finlandin ja Suomen Akatemian lisärahoituksella, VTT:n pääomittamisella ja koulutusmenojen lisäyksellä voidaan mahdollisesti kiihdyttää talouden ja työllisyyden kasvua. Vaikutukset syntyvät kuitenkin paljon yhtä hallituskautta pidemmällä aikavälillä.Hallituksen suunnalta kuullut työmarkkina-avaukset lähinnä heikentävät työllisyyttä. Aktiivimalli halutaan purkaa, perhevapaita tahdotaan lisätä, kotitalousvähennystä pienennetään ja työajan lyhentymistä visioidaan.Työmarkkinajärjestöiltä ei ilmeisesti ole juurikaan tulossa yhteisiä työllisyyttä vahvistavia ehdotuksia budjettiriiheen.kertaluonteisetkin lisäpanostukset ovat valtaosin julkista kulutusta ja tulonsiirtoja, niiden lopettaminen on vaikeaa.On myös mahdoton nähdä, miten nykyinen hallitus onnistuisi merkittävästi edeltäjiään paremmin julkisen sektorin tuottavuuden kohottamisessa. Hyvin suunniteltuna so­siaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus olisi sen tuonut, mutta nyt sitäkään vaihtoehtoa ei ole ole­massa.tulopohja pettää maailmantalouden hidastuessa tai vajotessa taantumaan. Hallitus on tosin jo valmiiksi elvytyskannalla, mutta nyt kaavaillut menolisäykset sopivat huonosti elvytyskeinoiksi. Silloinkin kannattaisi mieluummin elvyttää investoinneilla kuin kulutuksella.Budjettiriihessä nähdään uuden hallituksen lopullinen linja. Näin selkeää julkisen sektorin kasvattamista olisi nykyisessä tilanteessa syytä varoa. Muuten hallitusohjelmassa lunastettavat vaalilupaukset käyvät Suomelle kalliiksi.