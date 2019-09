Mielipide

Soklin fosfaatti­kaivoshanke uhkaa koko Itä-Lapin luontoa

Itä-Lapin asukkailla on hyvät mahdollisuudet tehdä oma osamme maapallon ilmaston hyväksi. Alueellamme kasvaa runsaasti metsiä, ja meillä on useita suojeltuja alueita. Suurin yhtenäinen puusto on Urho Kekkosen kansallispuistossa, ja sen vieressä on kuusi muuta natura-aluetta.Meillä on myös valtakunnan pisimmän virran, Kemijoen, kalainen latvavesistö, joka yhdessä Nuortti-joen kanssa houkuttelee kalastajia ja muita ekomatkailijoita kaukaakin. Hankkeena on myös lohen palauttaminen Ylä-Kemille, vihdoinkin 70 vuoden jälkeen.lisäksi syömme ekologisesti tuotettua poronlihaa, sillä meidän Kemi–Sompion paliskunnassamme (suurin Suomessa) poroja laidunnetaan vapaasti laitumien kestävyyttä tiukasti valvoen. Korvatunturin maastoon ja Saariselälle ulottuvat patikkareitit ovat vuosi vuodelta suositumpia.Metsästäjä-keräilijöiden jälkeläisinä Itä-Lapin asukkaiden elämäntapa on nykyiselläänkin varsin hyvin luontoon sopeutuva. ”Lintukotoamme” uhkaa kuitenkin vaara: suuri kansainvälinen kaivosyhtiö Yara on käynnistänyt uudelleen jättimäisen fosfaattikaivoshankkeen Soklin alueelle Korvatunturin viereiseen maastoon.mukaan kaivos perustetaan suojeltujen alueiden keskelle, ja sille on jo annettu lupa (Lapin avi 2018) tuhota vedenjakaja-alueen luonnontilaiset lähteet, joista Kemi ja Nuortti saavat vetensä.Jätevetensä kaivos sen sijaan saisi purkaa Kemijokeen, johon ajautuu joka vuosi tonneittain sulfaatti- ja natriumpitoista lietettä. Jätteestä ei voida erotella pois radioaktiivisia aineita.Toimenpide tuhoaisi Nuortin taimenen kutualueet ja antaisi kuoliniskun Ylä-Kemin vaelluskalahankkeelle. Joki saastuisi Pohjanmerelle saakka.Myös porotalous kärsisi: porojen luontainen liikkuminen vaikeutuisi ja vasomisalueet jäisivät kaivoksen alle. Myös laitumet pienenisivät radikaalisti ja tuhoutuisivat, jos radioaktiivisten aineiden leviämistä luontoon ei pystytä estämään.Yara aikoo kuljettaa rikastemalmin maanteitse suurilla rekoilla kaivokselta 180 kilometrin matkan Kemijärven rautatieasemalle. Reitti kulkee herkän erämaa-alueen kautta ja kahdeksan maalaiskylän maantietä pitkin. Yhtiö laskee, että päivittäin tiellä kulkee yhteensä 117 rekkaa ja sen lisäksi muuta kaivoksen tarvitsemaa liikennettä. Armoton rekkaralli uhkaa sekä poroja että ihmisiä. Itä-Lapin päästötavoitteet karkaavat taivaisiin.kansantalouden ja Itä-Lapin aluetalouden näkökulmasta kaivoshanke on kannattamaton. Valtio on jo luvannut 140 miljoonaa euroa Yaran avustamiseen kuljetuksissa, ja myös luvatut työpaikat ovat joidenkin laskelmien mukaan valtion tukemia.Tarvitsevatko kansainväliset pääomasijoittajat todella suomalaisten apua Soklin kallisarvoisten tuotteiden raastamiseksi omaksi hyödykseen? Emmekö voisi säästää Soklin aarrearkkua lapsillemme: puistoja, villieläimiä, harvinaisia kasveja ja rauhaa?