Kiireellisesti sijoitetun vauvan isoäitinä minut on jätetty vain sivustakatsojaksi

Jouduin

kohtaamaan lastensuojelutyön arjen, kun lapsenlapseni, vielä vauva, sijoitettiin sosiaalitoimen päätöksellä kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Tämä oli järkyttävä ja traumaattinen kokemus paitsi lapsen vanhemmille myös isovanhemmille. Kiireellisen sijoituksen syynä oli vanhemman päihteiden käyttö.Nyt ollaan vaiheessa, jossa lapsen huostaanottoa valmistellaan. Lapsi on todistettavasti hyvin hoidettu ja kehittynyt. Häntä ei ole pahoinpidelty tai laiminlyöty eikä hän tiettävästi ole ollut päihtyneiden hoivissa.Lapsi ei pysty itse sanoittamaan kokemuksiaan. Mitä lapsi tuntee, kun hänet erotetaan läheisistään, ja miten se häneen vaikuttaa? Sosiaalityöntekijän mukaan lasta ei ole tarkoitus eristää läheisistään. Eristämistä toiminta käytännössä kuitenkin on. Lastensuojelu on sijoittanut lapsen kolmeen eri vieraaseen perheeseen puolen vuoden aikana. Me läheiset voimme tavata lasta sovittuina aikoina noin kerran viikossa.Minulle tarjottiin mahdollisuutta ottaa vauva hoiviini sijaishoitajan loman ajaksi, mikä ei onnistunut työ- ja muiden esteideni vuoksi. Lyhyempiä pätkiä voisin lasta kyllä hoitaa, kuten olin tehnyt silloin, kun lapsi oli vanhemmillaan. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.Kun kysyin sosiaalityöntekijältä perusteluja asiaan, minulle vastattiin, että ”tämä on toimintatapamme” ja ”tällainen on käytäntö”. Mihin toimintatavat perustuvat? Helpottavatko ne kenties sosiaalityöntekijöiden oman työn organisointia?Käsitykseni mukaan lapsen etu olisi se, että hän saisi olla hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten kanssa mahdollisimman paljon, koska tavoitteena on palauttaa lapsi vanhemmalleen tämän kuntouduttua. Toimintatavat vaikuttavat kuitenkin menevän lapsen edun edelle.Kokemusteni perusteella en voi suositella ketään ottamaan yhteyttä lastensuojeluun, ellei lasta pahoinpidellä tai laiminlyödä. Lastensuojelu näyttäytyy minulle tahona, jossa paineenalaiset työntekijät etenevät kuin juna samoja raiteita pitkin, oli kyse sitten huolesta, tapahtuneesta laiminlyönnistä tai kaltoinkohtelusta. Toimiva lapsen lähipiiri passivoidaan sivustakatsojiksi, kun työntekijät selostavat heille kiireisesti ammattikielellään prosessin kulkua ja tekevät päätösesityksiä esimiehilleen, jotka eivät ole lasta ja perhettä koskaan tavanneet.Voisiko lastensuojelu ihan oikeasti toimia yhteistyössä perheen ja suvun kanssa niin, etteivät lastensuojelun toimintatavat ja käytännöt olisi etusijalla?