Mielipide

Keskusta siirtyi Katri Kulmunin kauteen ja hyppäsi kokonaan Antti Kaikkosen sukupolven yli

Viikon­vaihteessa

Saarikko

Keskusta

Ensimmäiset

Etukäteen

Kulmunin

Keskusta teki reippaan sukupolven­vaihdoksen. Puheen­johtajaksi Juha Sipilän, 58, jälkeen valittiin Katri Kulmuni, 32.Neli- ja viisikymppisten suku­polvi, jota Antti Kaikkonen, 45, olisi edustanut, hypättiin kokonaan yli.Kulmunin valinta saattaa merkitä muutoksia perhevapaalla olevan tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon tulevaisuuden­suunnitelmiin.Saarikko sanoi puoluekokouksen alla, että hän ei ensi kesän varsi­naisessa puoluekokouksessa haasta puheenjohtajaa, nyt siis Kulmunia. Saarikko on 35-vuotias. Kulmuni täytti 32 vuotta puoluekokouksen alla.on yhä keskustassa erittäin suosittu, mutta kykeneekö hän haastamaan Kulmunin kolmen vuoden päästä – ja haluaako edes?Paljon riippuu siitä, miten Kulmuni kykenee johtamaan keskustaa ja ennen kaikkea nostamaan puolueen kannatusalhosta, jossa keskusta nyt rämpii.Valintansa jälkeen Kulmuni toisti tiedotusvälineille moneen kertaan, että hänen ensimmäinen ja tärkein tehtävänsä on saada puolueen kannatus nousuun.Keskusta on vasta viidenneksi kannatetuin puolue. Ylen teettämässä kyselyssä keskustan kannatus oli vaivaiset 11,6 prosenttia.Kyselyitä viime aikoina johtanut perussuomalaiset sai samassa kyselyssä 20,6 prosentin kannatuksen, yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin keskusta.Osa perussuomalaisten kannatuksesta on tullut keskustaan pettyneiltä, osa Sdp:n hylänneiltä. Pieni osa tullee kokoomusta aiemmin äänestäneiltä. Suurin äänipotti on toden­näköisesti tullut niiltä, jotka ilman perussuomalaisia eivät uurnille edes vaivautuisi.on vasta tämän vuosi­tuhannen puolella alkanut hankkiutua eroon isäntäpuolueen imagostaan. Kulmuni on vasta kolmas kes­kustan naispuheenjohtaja, mutta vastaavasti Sdp:n puheenjohtajana on ollut vasta yksi nainen, EU-komissioon nouseva Jutta Urpilainen. Kokoomuksella ei ole vielä ollut yhtään naispuheenjohtajaa.Keskustan aiemmat kokemukset naispuheenjohtajista eivät ole puolueen kannalta kovin rohkaisevia. Anneli Jäätteenmäki ehti olla pää­ministerinä vain 69 päivää ennen kuin joutui lähtemään. Mari Kivi­niemen aikaan puolue koki histo­riansa siihen asti pahimman vaalitappion, siis ennen viime kevättä.Keskustan edellistä romahdusta ei pidä laskea yksinomaan Kiviniemen syyksi. Takana oli kahdeksan vuotta pääministeripuolueena.luonnehdinnat keskustan uudesta puheenjohtajasta olivat arvattavissa: nuori nainen.Puolueella on kuitenkin pitkin historiaa ollut nuoria puheenjohtajia. Jonkin verran yli kolmekymppisiä olivat puheenjohtajaksi noustessaan myös Kyösti Kallio maalaisliitossa, Paavo Väyrynen keskustapuolueessa ja Esko Aho keskustassa.Kulmuni on muuten toiminut Väyrysen eduskunta-avustajana.Nykyisin lähes kaikki puolue­johtajat ovat hiukan yli kolme­kymppisiä naisia. Sdp:n puheen­johtaja, "äijäfeministi" Antti Rinne, on suurten puolueiden johtajista nestori, 56-vuotias.olisi voinut kuvitella, että 45-vuotias viidennen kauden kansanedustaja Antti Kaikkonen olisi valittu keskustan johtoon.Kulmunin valinta saattaa kuvata sitä, kuinka syvässä herraviha keskustan kentällä nykyisin on.Kaikkonen sai kärsiä siitä, että hänet samaistettiin puoluejohtoon, olihan hän eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Harvempi taisi muistaa, että Kulmuni oli keskustan varapuheenjohtaja ennen puheenjohtajuutta.valintaa edisti myös taitava kampanjointi.Hänen erityisavustajanaan toimii keskustalainen kehäkettu Kari Jääskeläinen – mies, joka mainosti Juha Sipilää keskustan tulevana pelastajana jo kauan ennen kuin Sipilästä tuli keskustan puheenjohtaja.Keskustan puheenjohtajakampanjaa on perustellusti sanottu vaisuksi. Kulmunikaan ei kampanjassaan esittänyt suuria linjanvetoja.Puoluekokouksen tohinan keskellä uuden puheenjohtajan linjapuhekin jäi kuulematta. Siksi Kulmunin linjapuhe kuullaan keskustan puo­luehallituksen kokouksen jälkeen torstaina.