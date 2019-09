Mielipide

Surkea totuus elämästämme: huijaamme itseämme joka yö

Huonosti

Miksi

Kuinka monta tuntia nukuit viime yönä?Toden­näköisesti liian vähän, sillä niin meistä suurin osa tekee. Uskottelet ehkä itsellesi kuuluvasi heihin, jotka vain luonnostaan pärjäävät normaalia pienemmällä unella. Kutsut itseäsi vähäuniseksi.Kuvittelet olevasi poikkeustapaus. Saatat tietää, että suurin osa ihmisistä tarvitsee joka yö 7–9 tuntia unta, mutta et usko olevasi yksi heistä.Älä välitä, en usko minäkään. Valvominen vain on jostain syystä kauhean mukavaa. On kaikkea hirvittävän tärkeää tekemistä, pitää tehdä töitä, viikata pyykkejä ja katsoa Love Islandia – ja sitä paitsi: ihan hyvin sitä on tähänkin asti pärjätty. Lukiosta asti!Surkea totuus on se, että olemme vain tottuneet elämään väsyneinä emmekä tiedä paremmasta.nukkuvat sahaavat kaksin käsin omaa oksaansa, antavat omaehtoisesti tasoitusta muille. Riittävästi nukkunut ihminen on huonosti nukkuneeseen verrattuna ylivoimainen, lähes super­sankari. Hänen tarkkaavaisuutensa on parempi, hän on nopeampi ja vastustuskykyisempi. Riittävä syvän unen määrä on lingonnut hänen aivoistaan ylimääräisen kuonan pois. Yksinkertaisesti hän vain ponnistaa päivään paremmista lähtökohdista, palautuneena.Ihmisen ei kuulu olla väsynyt. Silti olemme sitä jatkuvasti. Ihmiskunta nukkuu vähemmän kuin koskaan ennen, vaikka parempi elämä odottaisi ihan kulman takana. Makuuhuoneessa. Peiton ja tyynyn välissä. Sinne vain pitäisi mennä riittävän ajoissa, sulkea kännykät ja valot ja painaa silmät kiinni. Uneen erikoistunut lääkäri Henri Tuomilehto suosittelee tuoreessa kirjassaan Nukkumalla menestykseen nukkumaan viikon verran puoli tuntia pidemmät unet. Helppoa ja halpaa, hän sanoo.se on sitten niin vaikeaa? Pohdin asiaa ääneen kotona.”Minua ei vain väsytä, kun pitäisi mennä nukkumaan”, vaikeroin.Lapseni katsoi minua oudosti ja vas­tasi:”Äiti, ei minuakaan – silti on vain mentävä.”Tuli ilta, ja sain tarkemmat ohjeet. Viereeni tuotiin myös oranssi kala.”Jos et saa unta, silittele pehmolelua. Kyllä se uni sieltä sitten vähitellen tulee.”Seurasin ohjeita. Silitin pehmolelua ja nukuin viikon parhaat unet, kahdeksan tuntia.