Mielipide

On käsittämätöntä, että kouluissa hyödynnetään jatkuvasti luvattomasti kopioitua materiaalia

Tekijänoikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työssäni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teollisuudessa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

tarkoituksena on suojata luovan työn tekijöitä varmistamalla heille oikeudet omaan teokseensa. Näiden oikeuksien takia me kaikki saamme nauttia luovan työn tuloksista.Yritykset, jotka mahdollistavat luovan työn jakamisen kaikille, maksavat korvausta teoksen tekijälle. Näin luovan työn tekijä saa taloudellista hyötyä omasta työstään ja teosta käyttävä yritys voi harjoittaa liiketoimintaa luovan työn aikaansaannoksilla. Me kuluttajat voimme sitten ostaa kirjoja, autoja tai huonekaluja, kuunnella musiikkia tai katsoa elokuvia.toimin muotoilijoiden kanssa yhteistyössä, ja pyrimme saattamaan markkinoille hyviä käyttöesineitä julkisiin tiloihin. Onnistuessamme hyvin yhdessä muotoilija saa korvausta työstään ja edustamani yritys myyntituloa hyvin muotoillusta tuotteesta.Julkisuudessa on tuomittu suomalaisille tärkeiden design-esineiden kopiointi. Kampanjointi on mielestäni onnistunut, koska yleinen mielipide on piraattituotteita vastaan: ei ole coolia omistaa Pallotuolin kopiota.Pidetään myös tärkeänä, että lapset ja nuoret ymmärtävät esimerkiksi tekstin ja elokuvien kopioinnin olevan rikos, koska se loukkaa tekijänoikeuksia. Samasta syystä Turkin-matkalla ostetut ”Adidakset” eivät ole sama asia kuin aidot. Suomessa tekijänoikeuksia tuntuukin suojaavan myös yleinen mielipide.mitä tapahtuu samaan aikaan koulussa? Aivan kuin yleinen mielipide olisikin siellä toinen. Koulua on käyty vasta kuukausi, ja jo nyt oman lapseni eri oppiaineiden vihoissa on sivukaupalla harjoituskirjoista kopiokoneella kopioituja tehtäviä, jotka on liimattu vihkoon. Koulu, jonka pitäisi opettaa lapsille myös arvoja, jättää harjoituskirjat ostamatta mutta antaa ne tehtäväksi luvattomina kopioina.Lapsi itse ei saa kopioida elokuvaa, musiikkia tai toisen kirjoittamaa tekstiä, mutta opettaja loukkaa samaan aikaan tekijänoikeuksia. Lapsi saa meiltä aikuisilta ristiriitaisen viestin. Ei se näin voi olla.Tiedän, että kunnilla on taloudellisesti tiukkaa, mutta se ei oikeuta rikkomaan lakia. Siinä sahataan poikki oksaa, jolla istutaan. Seuraava kirja on hiukan halvemmalla tehty, jos liiketoimi ei enää kannata. Lastenlapsiemme oppimateriaali ei enää vastaa sen ajan tarpeita, koska kirjan tekemisellä ei enää elä, jos tekijät eivät saa työstään korvausta.me osaamme puolustaa oikeuksiamme emmekä siedä niitä, jotka rikkovat tekijänoikeuksia. Hehän ovat kilpailijoitamme. Kustantamoilla on kuitenkin erilainen tilanne. Heillä kopioijat ovat omia asiakkaita, eikä asiakasta saa suututtaa. Ongelmaan on siis hankala puuttua, vaikka se on tiedossa.Luovan työn tekeminen on yhtä arvokasta, on työn tuloksena sitten tuoli tai kirja. Myös tekijänoikeuksien pitäisi olla kaikille samat. Kirjailijoiden etua valvovalle Kopiostolle voi ilmoittaa, jos lapsen koulusta saama oppimateriaali rikkoo tekijänoikeuksia. Minä tein jo ilmoituksen.