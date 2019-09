Mielipide

ja vastuun yhteiskunta voi toteutua vain, jos jokainen lapsi ja nuori pääsee laadukkaaseen koulutukseen. Hyvä yleissivistys on edellytys yksilön aidolle vapaudelle 2000-luvun Suomessa, samoin vastuun periaatteelle osana sydämen sivistystä. Perus- ja toisen asteen koulutuksen ohella Suomen sivistys ja menestys tarvitsevat vahvoja yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.suurin silmänkääntötemppu onkin, että tulevaisuusinvestointeihin varatut kolme miljardia euroa päädyttiin jakopolitiikan paineessa käyttämään yli kahteensataan riviin pienehköjä juoksevien menojen lisäyksiä. Niistä osa ei ole millään tapaa tulevaisuuteen suuntaavia eikä osaa voi sanoa investoinneiksi hyvällä tahdollakaan.Näin tapahtuu, jos hallitus nyt todella myy osakkeita miljardeilla euroilla ja käyttää rahat hallitusohjelman liitteen mukaisella tavalla.mahdollisuus korjata kurssia. Hallitus kokoontuu ensimmäiseen budjettiriiheensä 17.–18. syyskuuta. Siellä on tarkoitus päättää ”tulevaisuus­investointien” ensimmäisestä miljardin euron erästä.Kokoomus ehdottaa, että suomalaisten yhtiöiden osakkeita ei myydä eikä rahoja tuhlata. Sen sijaan ehdotamme, että valtion omistamia osakkeita lahjoitetaan suomalaisille korkeakouluille miljardin euron arvosta.Korkeakoulumiljardi voitaisiin yhdistää yksityisen pää­oman keräämiseen siten, että valtio antaisi osakkeet vain, jos korkeakoulu kerää tietyllä kertoimella rahaa yksityisiltä.Tällainen tulevaisuusinvestointi antaisi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintamenoihin suoraan moninkertaisen ruiskeen osinkotuloja valtiovarainministeriön budjettiesitykseen verrattuna. Se helpottaisi tieteen ja opetuksen ­tilannetta vuodesta toiseen eikä väliaikaisesti, kuten hallituksen myyntituloilla rahoitettavissa hankkeissa käy.Samalla pääomitus vahvistaisi korkeakoulujen riippumattomuutta ja talouden suunnittelua, joka olisi vähemmän alttiina valtion budjetin heilahduksille.keskustelu koulutuksesta on keskittynyt siihen, saavatko korkeakoulut edes hallitusohjelmassa luvatut lisäykset vai vain osan niistä. Hallitusohjelman panokset ovat kuitenkin toteutuessaankin alle kymmenesosa siitä mittakaavasta, josta nykyiset hallituspuolueet ennen huhtikuun vaaleja puhuivat.Askel eteenpäin ja rehelliseen pitkäjänteiseen resurssien lisäämiseen voisi löytyä omaisuuden siirtämisestä korkeakoulujen pesämunaksi sen sijaan, että se myydään ja tuhlataan lyhytnäköisesti vaali­lupausten näennäiseen täyttämiseen.