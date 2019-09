Mielipide

Useilla aloilla kiky ei käy edes huonosta vitsistä

suuri kiistakapula työehtoneuvotteluissa on kiky. Missään ei ole esitetty todellisia numeroita kikyn vaikutuksista eri toimi­aloilla – vain mielipiteitä ja hatusta vedettyjä yleisiä oletuksia ja arvioita. Arviot perustuvat kunkin tekijäyhteisön takana olevan rahoittavan yhteisön vaatimuksiin tuloksista. Arviot eivät ole faktoja vaan poliittisia näkemyksiä.Koko työikäni 1970-luvun alusta lähtien toimin aloilla ja tehtävissä, joissa ylitöitä ei tunneta. Työt vain pitää tehdä. Yleensä siihen on mennyt 5–20 tuntia viikossa enemmän kuin mitä nimellinen työaika on. Työhön liittyvä matkustaminen on jatkuvaa. Matkat tehdään iltaisin ja viikonloppuisin ilman korvausta. Nykyään tällaista työtä sanotaan asiantuntijatyöksi. Sitä tekee yhä suurempi osa suomalaisista. Kikytunnit eivät näillä aloilla kelpaa edes huonon vitsin aiheeksi. Niistä ei puhu edes työnantaja.Toisella reunalla suomalaiset tekevät ”suorittavaa työtä”. Jos firmalla on kaksi lapiolla ojaa kaivavaa miestä, palkattomat lisätunnit tuovat firmalle ja sen omistajalle lisätuloa. Suomi ei kuitenkaan enää elä ojankaivulla. Kuinka paljon yhtiön tuotanto lisääntyy, kun kolmivuorotyössä vuoronvaihdon yhteydessä automaattista työstökonetta tai tuotantolinjaa valvoo kuuden kikyminuutin ajan kaksi miestä yhden sijaan?Kuinka paljon esimerkiksi nyt paljon esillä olleen Postin liikevoitto on noussut, kun vuoronvaihdon yhteydessä kuuden kikyminuutin ajan kaksi henkilöä sulloo paketteja yhdelle lajittelulinjalle, ja postinjakaja käyttää päivän postin lajitteluun ja jakeluun kuusi minuuttia enemmän kuin ennen?Nyt pitäisi esittää todellisia numeroita eri toimialoilta neuvotteluiden pohjaksi. Paljonko alalla on työllisiä? Paljonko tuotanto on lisääntynyt ilman tuotantovälineiden investointeja ja henkilöstön lisäyksiä? Paljonko liikevoitto on lisääntynyt ilman investointeja ja hintojen nousua? Muuten keskustelut kikytunneista jäävät vain poliittiseksi propagandaksi.