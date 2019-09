Mielipide

Lastensuojelun kriisistä on tiedetty jo vuosikymmeniä

Vantaan

lastensuojelun irtisanoutumiset ovat nostaneet taas me­diakeskusteluun lastensuojelun kriisin, joka on ollut jo vuosikymmeniä poliittisten päättäjien tiedossa.Asiakasmäärät työntekijää kohden ovat liian suuria, työntekijät vaihtuvat, eikä työtä ehditä hoitaa eettisesti kestävällä tavalla, vaikka sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on siihen tahtoa ja ammattitaitoa.Viimeksi tänä vuonna Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun keskusliitto ja Sosiaalityöntekijöiden seura allekirjoittivat lastensuojelun selvityshenkilön raporttiin (STM, 4/2019) yhteisen esityksen lastensuojelun asiakasmitoituksesta: enintään 25 lasta vastuu­sosiaalityöntekijää kohden. Tällä mitoituksella lastensuojelutyön laadulliset ja määrälliset tavoitteet voidaan saavuttaa työajan sisällä ja lapset perheineen tulevat autetuiksi.Asiakasmitoituksen säätäminen on nyt otettu hallitusohjelmaan siten, että vuonna 2022 tavoitteena on 35 ja myöhemmin 30 asiakasta vastuusosiaalityöntekijää kohden. Lastensuojelua tarvitsevilla lapsilla ei kuitenkaan ole aikaa odottaa henkilöstömitoitusta vielä neljää vuotta. Rahat mitoitukseen on saatava jo ensi vuoden budjettiin.Sosiaalityön työhyvinvointia koskevissa tutkimuksissa on todettu, että alentuneet valmiudet harjoittaa eettisesti vastuullista työtä ovat yhteydessä työhyvinvoinnin heikkenemiseen. Meillä on tuoretta tutkimusnäyttöä siitä, että sosiaalityöntekijöiden työ oli selkeästi kuormittavampaa kuin muiden vertailussa mukana olleiden ammattiryhmien.Myös työntekijöiden vaihtuvuus on suurinta.Mitoitus ja riittävät resurssit ovat keskeisin keino työolosuhteiden parantamiseksi. Lisäksi palkkaus on saatava vastaamaan työn vaativuutta. Näiden tulosten pohjalta tarvitaan poliittiset päätökset ja niiden toimeen­pano pikaisesti.