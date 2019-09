Mielipide

Nuuskaamisen haitat näkyvät hammaslääkärin vastaanotolla

On hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

, että nuuskaamisen yleisyys nuorten ja erityisesti urheilijoiden keskuudessa on noussut puheenaiheeksi. Ongelma näkyy päivittäin hammaslääkärien hoitotuoleissa kaikkialla maassa.Tupakointi ja nuuskaaminen ovat yksi suurimmista suu­sairauksien riskitekijöistä. Tupakka aiheuttaa hapenpuutetta kudoksissa, se heikentää suun puolustusjärjestelmää, verenkiertoa ja suun haavojen paranemista.Nuuskan käyttö näkyy suussa yleensä ensin pahanhajuisena hengityksenä, hampaiden värjäytyminä ja kulumina sekä paksuuntuneena norsunnahkamaisena limakalvona. Pitkään käytettynä nuuska aiheuttaa esimerkiksi ikenien vetäytymistä, hampaiden kiinnityskudossairautta ja altistaa paljastuneiden hampaiden kaulojen reikiintymiselle.Nuuskan sisältämistä aineista monet liittyvät syövän syntyyn. Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia, ja nuuskasta saatava nikotiini­annos on usein suurempi kuin savukkeissa. Erityisesti nuorilla riippuvuus voi kehittyä nopeasti, jopa satunnaisen käytön seurauksena. Myös sähkö­tupakan käyttö johdattaa nikotiiniriippuvuuteen.Nuuskaa tuodaan maahamme runsaasti laittomaan myyntiin. Viranomaisten pitää tehdä enemmän näiden kanavien tukkimiseksi. Myös urheilu­järjestöjen on asetettava selkeä nollatoleranssi nuuskankäytölle sellaisessa urheilutoiminnassa, johon osallistuu lapsia ja nuoria. Valmentajien esimerkki on asiassa keskeinen, niin hyvässä kuin pahassakin.