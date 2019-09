Mielipide

Vankien määrän lisääntyminen tuo paineita vankiterveydenhuollolle

muuntorangaistuksen käyttöä laajennetaan vuoden 2012 alusta alkaen. Muutos tuo asiantuntijoiden ­arvioiden mukaan yli kolmekymmentä uutta sakkovankia vankiloihin joka ikinen päivä. Lisäksi vuoden 2025 alusta tutkintavankien poliisivankiloissa viettämä aika on tarkoitus lyhentää minimiin toimittamalla heidät heti tutkintavankiloihin. Tämäkin lisää vankilaan saapuvien ihmisten määrää.Kun tiedetään, että vankilaan saapuvat vangit – etenkin sakkovangit – ovat usein monisairaita tai syrjäytyneitä päihteiden suurkuluttajia, vanki­määrän lisääntyminen tuo vankiterveydenhuollolle entistä suuremman työtaakan.On vankilaan joutuvan ihmisen etu, että hän pääsee terveydenhuollon palvelujen piiriin, sillä usein päihdekierteessä ja mahdollisesti asunnottomana eläminen ei varsinaisesti ole terveyttä edistävää toimintaa. Vaikuttavan vankiterveydenhuollon tuottaminen on kuitenkin vaikeaa jo nykyresursseillakin.Vanki, oli hän sitten sakon muuntorangaistusta suorittamaan saapuva tai tutkintavanki, pääsee heti perusteelliseen terveystarkastukseen ja hänen terveyshistoriansa perataan tarkalla kammalla. Tarvittaessa aloitetaan akuutti vieroitushoito, ja tilannetta seurataan tarkasti.Mahdolliset kesken jääneet tutkimukset ja hoidot aloitetaan vankilassa uudelleen, ja vangille laaditaan tarkka vankeusajan hoitosuunnitelma. Tämä on vaativaa työtä ja tarvitsee ympärilleen laajat verkostot, jotta tietojen vaihto eri terveydenhuollon toimipisteiden välillä on mahdollisimman kitkatonta.Vaikuttavaan ja pitkäjänteiseen hoitotyöhön ei ole nytkään riittävästi resursseja. Valitettavan usein esimerkiksi jatko­hoidon järjestely vangin vapauduttua jää kokonaan tekemättä. Tämä johtaa siihen, että kun vankilan portista kävelee ulos sillä hetkellä hyvin hoidettu ja hyvävointinen entinen vanki, hänellä on suuri vaara ajautua päihdekierteeseen uudelleen. Samalla unohtuu somaattisten, kroonisten sairauksien hoito. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi.Vankiloissa on mahdollista tavoittaa yhteiskuntamme kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Heille voidaan tarjota laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa. Tämä kaikki vaatii lisäresursseja vankiterveydenhuoltoon ja hoitopolkujen rakentamista niin, että vapautuessaan siirtyminen jatkohoitoon on saumatonta.