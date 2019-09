Mielipide

HSL:n maksu­järjestelmä on käsittämätön satunnaiselle käyttäjälle

Entisenä

helsinkiläisenä verkostoni tuovat minut silloin tällöin Helsinkiin. Kulkemista varten olen ostanut HSL:n matkakortin, johon lataan tarvittaessa rahaa. Kun viimeksi Helsingissä käydessäni olin kiirehtimässä metroon ja yritin maksaa matkani, törmäsin maksulaitteessa outoon kirjainyhdistelmään. Sipaisin laitetta sattumanvaraisesti ja valmistauduin maksamaan tarvittaessa tarkastusmaksun.Järjestelmä on täysin käsittämätön satunnaiselle käyttäjälle. Mikä ihme voi olla syy tällaisen vaikeasti käytettävän tai jopa käyttökelvottoman järjestelmän hankkimiseen?Paria päivää aikaisemmin olin ollut Lontoossa. Siellä on käytössä Oyster-matkakortti, jota toimii niin, että korttia näytetään kulku­välineeseen mentäessä noin kymmenen senttiä halkaisijaltaan olevaan keltaiseen ympyrään. Sama toistetaan poistuttaessa. Matkakortilta vähennetään kyseisen matkan vyöhykehinta. Mutta mikä on parasta, korttia ei tarvita välttämättä ollenkaan. Matkan voi samalla tavalla maksaa myös luottokortilla, jossa on lähimaksu­ominaisuus.Miksi pääkaupunkiseudulla ei voi matkustaa näin yksinkertaisesti? Eivätkö suunnittelijat tunteneet lähimaksua?