Sinun metsäsi ei ole enää sinun

Reaktio

suomalaiselle metsä on pyhä, koska se on omaa metsää. Joskus se on suvun metsää, vuosi­kymmeniä tai satoja vuosia siinä humissut. Sitten sitä kaadetaan ja pannaan varoja vähän pankkiin. Tilalle istutetaan uutta, ehkä tuleville polville.Kaunis kuva. Harmi vain, että kun ilmastokriisi kärjistyy, tämä kaikki voi muuttua.metsien omistajien kannattaisi seurata tarkkaan tapahtumia kaukana, tarkalleen ottaen Amazonin sademetsässä. Sen hakkuita ja valtavia metsäpaloja on seurattu viime kuukausina huolestuneena eri puolilla maailmaa. Osa paloista on ollut ihmisten sytyttämiä, sillä metsää raivataan esimerkiksi viljelysmaaksi. Pelkästään elokuussa Amazonin sademetsää menetettiin Ahvenanmaan verran.Amazonin metsäpalot toistuvat vuosittain, mutta nyt niihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Syy on maan nationalistinen presidentti Jair Bolsonaro. Hän aikoo suitsia luontoa suojelevia säädöksiä, jotka kahlitsevat yrityksiä. Bolsonaro puhuu, metsä palaa.Moni maa on palojen vuoksi uhannut Brasiliaa pakotteilla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati kansainvälisiä neuvotteluja. Saksa uhkasi vetää pois rahoitustaan Brasiliasta. Suorin oli Suomen valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk), joka väläytti tuontikieltoa brasilialaiselle lihalle. Lausunto uutisoitiin maailmalla laajasti, ja syystä: se oli Suomen tuoreen hallituksen toistaiseksi kauaskatseisin lausunto.Amazonin sademetsäpaloihin kertoo, kuinka luonto ja ilmasto siirtyvät kansainvälisen politiikan ytimeen. Jos maailma haluaa torjua ilmastonmuutoksen, se tarkoittaa, että politiikkaa on useammin tehtävä koko maapallon tasolla. Tehtaista ja päästöistä on sovittava yhdessä. Jos joku polttaa metsiään, se on toisten hiilibudjetista pois. Amazonia antaa signaalin tulevasta: jos poikkeaa ympäristöruodusta, tulee rangaistus.Tämän vuoksi Lintilän lausunto on ennakkotapaus. Jos Suomi puuttuu Brasilian metsäpolitiikkaan – kuten sen ilmastokriisissä kannattaa tehdä –, joku voi kohta puuttua samalla tavalla Suomen metsiin. EU:ssa Suomi on jo riidellyt siitä, kuinka paljon täällä saa hakata metsää. Riidat eivät lopu tähän.Siksi kannattaa varautua henkisesti tulevaan, jolloin takapihalla ei enää kasva suvun metsää. Siellä kasvaa maailman metsää.