Lasten lukutaidosta suurin vastuu on vanhemmilla

suomalaiset nuoret eivät lue? Mitä tapahtuu, jos lukutaito jää niin vähäiseksi, etteivät nuoret osaa enää edes peruskielioppia?Suomalaisten nuorten lukeminen vähenee ja lukutaito heikkenee entistä enemmän. Noin 11 prosenttia 15-vuotiaista suomalaisista nuorista kärsii huonosta lukutaidosta. Ilman lukutaitoa on hankala päästä jatko-opiskelemaan, ja lukiokin voi tuottaa vaikeuksia. Myös työpaikkaa on hyvin vaikea saada ilman hyvää lukutaitoa.nuoret eivät lisää lukemista, tulevat sukupolvetkaan eivät opi kunnolla lukemaan. Meissä nuorissa on tulevaisuus, mutta ilman lukutaitoa tulevaisuus ei ole lupaava.Olen huomannut, että lukutaito on erilainen tyttöjen ja poikien välillä. Pojat lukevat paljon vähemmän kirjoja kuin tytöt. Yksi syy tähän on se, että kaunokirjallisuutta pidetään niin sanotusti todellisuuden­pakona, mutta siitähän on kysymys myös elokuvissa ja peleissä. Tämä siis vähentää kirjojen lukemista.suurin vastuu lasten lukutaidosta on kuitenkin vanhemmilla, koska vanhemmat ovat lasten elämässä mukana jo vauvaiästä asti. Kun lapsi näkee vanhempien lukevan, se herättää mielenkiinnon itsekin lukemaan.Omat vanhempieni ovat vaikuttaneet merkittävästi perheemme lasten lukutaitoon. Pienestä asti isä ja äiti ovat lukeneet satuja, mikä on lisännyt omaa halua ja kiinnostusta oppia lukemaan.Jos perheessä ei lueta kirjoja, lapsen oma lukutaito kehittyy hitaammin ja epävarmemmin. Varsinkin vuosina 2008–2014 syntyneet lapset ovat kasvaneet teknologian parissa, mikä on heikentänyt lukemisen oppimista ja kiinnostusta kirjallisuuteen varhaisiässä. Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että olen onnellinen, että kasvoin ilman elektroniikkaa hyvien lastenkirjojen parissa.Olen kuitenkin hidas lukemaan, ja oppitunneilla tunnen välillä jääväni jälkeen varsinkin silloin, jos pitää lukea teksti ja vastata kysymykseen. Tiedän, että monella muulla kaverillani on sama ongelma.Yläkoulussa luettiin kirjoja, mutta kirjat olivat yleensä sellaisia, jotka piti lukea pakosta. Lukemisen pitäisi olla mielekästä ja monipuolista. Koulussa ­pitäisi myös antaa tarpeeksi ­aikaa kirjojen lukemiseen. Jos saisin päättää, myös ammattikouluissa pitäisi panostaa enemmän lukutaitoon.Lukemisen intoon vaikuttaa myös kirjan muoto. Osa pitää enemmän paperisista kirjoista, ja toiset taas toiset tykkäävät enemmän e-kirjoista.lukutaito saattaa olla harvinainen taito. Se motivoi minua lukemaan, ja haluan kannustaa siihen myös muita. Haluan, että tulevat sukupolvet saavat hyvän koulutuksen. Se ei onnistu, jos me nuoret jäämme lukutaidottomiksi.Lukeminen on yleissivistävää ja se rauhoittaa. Suomessa on hyvä mahdollisuus kehittää ­lukutaitoa. Miksi heittää hyvä tilaisuus hukkaan?