Mielipide

Työllisyyspolitiikan onnistumista pitää arvioida monipuolisesti

tavoite on 75 prosentin työlli­syysaste vuonna 2023 normaalin kansainvälisen talouden oloissa. Työministeri Timo Harakan (sd) erityisavustaja Ville Kopra on todennut, ettei tavoitteen saavuttamista voi arvioida pelkästään tämän luvun perusteella. Tämä on herättänyt paljon kritiikkiä, ja toteamuksen on tulkittu merkitsevän, että hallitus on jo luopunut tavoitteestaan.En tiedä hallituksen todellista tahtotilaa, mutta Kopra on oi­keassa siinä, ettei työllisyyspolitiikan onnistumista ole järkevää arvioida vain sen perusteella, onko työllisyysaste 75 prosenttia vuonna 2023. Jos kansainvälinen talous kehittyy todella huonosti, hyväkään politiikka ei johda tähän työllisyysasteeseen, eikä sitä voi pitää hallituksen vikana.Politiikan onnistumisen ar­vioimiseksi täytyy määrittää, mitkä ovat normaalit olot ja kuinka paljon niistä poikkeaminen vaikuttaa Suomen työllisyyteen. Tätä voidaan tehdä makromallien avulla, mutta kyse ei ole eksaktista tieteestä. Tämä on yksi syy siihen, että politiikkatoimien onnistumista on syytä arvioida myös vaikuttavuus­arvioinnin perusteella.Vaikka myös vaikutusarvioihin liittyy suuria epävarmuuksia, tällaiset vaikutusarviot ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin toteutuvan työllisyyden seuranta ja ”suhdannekorjatun” työllisyysasteen laskeminen. Vai­kutusarvioilla on nimittäin yksi olennainen etu: ne ehtivät antaa tietoa politiikan korjaustarpeesta paljon paremmin kuin toteutuvaan työllisyyskehitykseen perustuva tarkastelu.Mikä tahansa hallituksen ilmoittama vaikutusarvio ei kuitenkaan käy. Arvioiden on perustuttava tutkimustietoon, mihin sitoutumista hallitus ­ohjelmassaan itsekin korostaa. Tällaiset arviot eivät päästä hallitusta helpolla, koska puhutaan saman mittaluokan toimista kuin mihin Juha Sipilän (kesk) hallitus ylsi.Haastetta korostaa se, että työllisyystavoitteen keskeinen tarkoitus on parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Tämän vuoksi verovaroin tapahtuva tukityöllistäminen ynnä muut toimet, joita hallitus on korostanut, eivät voi olla pääosa työllisyyspolitiikkaa. Vaikuttavia, kustannustehokkaita toimia on toistaiseksi esitetty vähän. Osa suunnitelmissa olleista toimista lisäksi pikemminkin heikentää kuin parantaa työllisyyttä. Hallituksella on iso urakka, vaikka tulosta ei mitattaisikaan yhdellä numerolla.