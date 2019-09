Mielipide

Julkisten varojen panostus koulutukseen on arvovalinta

paikallisjunan seinät on tapetoitu yli­opistojen värikkäillä mainoksilla. Yksityiset yliopistot mainostavat kilvan ohjelmiaan työmatkallaan nuokkuville chicagolaisille.Mainokset lupaavat parempaa elämää: koulutus takaa suuremmat tulot, moni­puolisemmat työ­mahdollisuudet ja nopeamman urakehityksen. Niistä haaveilevat etenkin keskimääräistä vähemmän koulutetut ryhmät, kuten ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat.Juuri heille mainokset on suunnattukin. Heille koulutus antaisi tärkeän mahdollisuuden elintason parantamiseen ja sosiaaliseen liikkuvuuteen. Esteenä on raha.ovat Yhdys­valloissa kalliita. Perustason yliopistossakin neljän vuoden kandidaatintutkinto maksaa helposti 140 000 euroa. Eliittikouluissa, kuten ­Stan­fordin yliopistossa Kaliforniassa, kandidaatintutkinto maksaa 241 000 euroa.Lahjakkaat ja onnekkaat voivat saada stipendejä, mutta niitä on jaossa rajoitetusti, eikä varakkaiden yliopistojen tarjoama ”opintotuki” kata kaikkia kuluja. Monessa huippuyliopistossa suurin osa opiskelijoista tuleekin varakkaasta perheestä ja vain pienellä osalla on vähä­varainen tausta.Osavaltioiden ylläpitämien julkisten yliopistojen tutkinnot ovat usein halvempia, ja osavaltion asukkaat saavat lukukausimaksut puoleen hintaan. Julkisissa yliopistoissa onkin enemmän ensimmäisen sukupolven korkeakouluopiskelijoita kuin yksityiskouluissa.pitävät tarkkaa tilastoa ”First Gen” -opiskelijoista ja juhlistavat määrän kasvua, koska se kertoo yliopiston monimuotoisuuden vahvistumisesta. Sen toivotaan lisäävän seuraavan vuoden First Gen -hakijamäärää. Opiskelijan First Gen -status ei kuitenkaan pienennä lukukausimaksua, ja usein tarvitaankin koko suvun yhteinen ponnistus, että rahat edes yhden lapsen opintoihin saadaan kasaan.Opiskelun kalleus säilyttää yhteiskunnassa status quon: eliitti jatkaa kouluttautumista huippuyliopistoissa, heikko-osaisemmat jäävät opin­ahjojen oville kolkuttelemaan. Valmistuttuaan eliitti työskentelee päättävissä asemissa – ja ohjaa koulutuspolitiikkaa.Tutkintojen kalleudesta huolimatta yhä useampi yliopisto on rahan tarpeessa. Alijäämää kattaakseen yliopistot yrittävät houkutella hakijoita laajoilla mainoskampanjoilla ja pyrkivät nostamaan sijoitustaan yliopistojen rankinglistalla.uusi hallitus haluaa tehdä Suomesta koulutuksen huippumaan. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä OECD:n tuoreen raportin mukaan suomalaisten koulutustaso ei ole juuri noussut kymmenen viime vuoden aikana. Korkeakoulutettujen osuus on Suomessa OECD:n keski­arvoa pienempi. Nuorten ikä­ryhmien koulutustason nousu on pysähtynyt, ja 1970-luvun lopulla syntynyt sukupolvi on jäämässä kaikkien aikojen koulutetuimmiksi.Korkeakoulut kärsivät edellisen hallituksen koulutusleikkauksista. Uutta hallitusta on jo kritisoitu vaalikampanjoissa koulutukseen luvattujen rahojen pihistämisestä. Teot ovat ristiriidassa koulutuspolitiikan tavoitteiden kanssa.suomalaisten koulutustasoa ha­lutaan nostaa, korkeakoulujen pitää lisätä opiskelupaikkoja opetuksen tason kärsimättä. Tarvitaan rahaa. Jos sitä ei ole, voi olla houkuttelevaa pohtia korkeakoulutuksen muuttamista maksulliseksi myös Suomessa.Silloin yliopistot toimisivat kuin yritykset: ne myisivät koulutusta. Tutkinnosta tulisi tuote, kuten Yhdysvalloissa. Suomessakin yliopistot järjestävät jo maksullista täydennyskoulutusta, esimerkiksi psykoterapeutin opintoja. Miksi maksullisuuden mallia ei laajennettaisi perus- ja jatkotutkintoihin?Muutos veisi pohjan koulutuspolitiikalta, joka pyrkii tarjoamaan tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet taustasta riippumatta. Opintojen maksullisuus veisi Suomea suuntaan, jossa varallisuus määrittäisi aiempaa enemmän koulutusvalintoja. Sosiaalinen liikkuvuus jähmettyisi ja ensimmäisen sukupolven korkeakouluopiskelijoiden määrä todennäköisesti pienentyisi.Jos Suomi haluaa nousta koulutuksen kärkimaaksi, koulutus tarvitsee lisää varoja. Julkisten varojen panostus koulutukseen on arvovalinta, joka määrittää Suomen tulevaisuutta vuosikymmenten päähän.