Eurooppalaisen elämäntavan suojelusta tuli väärä keskustelu, koska oikeata ei ole

komission tuleva puheen­johtaja Ursula von der Leyen viikko sitten paljasti komissaarien tulevat työtehtävät, hän tuskin arvasi tulevaa mylläkkää.Kohu nousi erityisesti kreikkalaisen Margaritis Schinasin salkusta – hänen tehtävänsä on ”eurooppalaisen elämäntavan suojelu”. Schinasin työkenttänä on muun muassa maahanmuutto. Moni koki nimikkeen loukkaavana.Komission nykyinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti salkun nimestä tehtyjä tulkintoja ikävinä, ja esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi salkun nimen herättävän vääränlaista keskustelua, jota emme tarvitse.Ranskan populistijohtaja Marine le Pen kutsui titteliä puolestaan ”ideologiseksi voitoksi”. Le Penin mukaan Brys­selin on vihdoin tunnustettava, että maahanmuutto uhkaa nykyelämäntapaa.oikein tapahtui?Von der Leyen halusi, että Schinas tekee maahanmuuttokomissaarin työtä eurooppalaisia perusarvoja peilaten. Itse asiassa otsikko on ollut von der Leyenin ohjelmassa jo heinäkuussa. Työohjelmassa puhutaan muun muassa oikeusvaltion puolustamisesta, taakanjaosta ja yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta.Itse termi on tuttu esimerkiksi komis­sion puheenjohtajaksi pyrkineen, von der Leyenin konservatiivipuoluetoverin Manfred Weberin kampanjapuheista.Keskustelu osoittaa, että eurooppalainen elämäntavan suojelu osui arkaan paikkaan, mutta miksi haloo nousi juuri nyt?ei ole pystynyt päättämään maahanmuuton yhteisestä linjauksista. Päätöksiä tehdään edelleen pelastuslaiva kerrallaan. Samalla maahan­muutosta on tuskin koskaan puhuttu yhtä paljon. Jos konkreettista tekoja ei ole, keskitytään sanoihin, mielikuviin ja ilmauksiin.Von der Leyen myönsi ottaneensa poliittisen riskin. ”Joillekin eurooppalainen elämäntapa on poliittisesti lastattu termi. Mutta emme voi antaa muiden määritellä sitä”, hän kirjoitti maanantaina. Voi olla, että von der Leyenin riskinotto kannatti. Eurooppalaisista arvoista puhutaan nyt, kiitos Schinasin salkun nimen.Komission pääviestijänä työskennellyt kreikkalainen saa kuitenkin käyttää kaiken osaamisensa, ettei viisivuotiskauden päätehtäväksi tule ohjata väärää keskustelua oikeille raiteille.