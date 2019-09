Mielipide

Pysyy ja paranee kuin yritystukien viidakko

Kun

Yritystukien

Budjettiriihestä

puolueet vaalien alla kertovat, mihin kaikkeen hyvään ne olisivat valmiita käyttämään rahaa, moni ymmärtää heti kysyä, millä lupaukset rahoitettaisiin.Perinteisiä vastauksia ovat olleet säästöt harmaasta taloudesta ja yritystuista. Tuoreempi tulokas on työllisyys: sitä parantamalla valtion kassakin kohenee.Varsinkin harmaan talouden kitkeminen on siinä mielessä kätevä lupaus, että jälkeenpäin on vaikea sanoa, miten sen kanssa oikein kävi.Valtion budjetissa ei ole omaa momenttia harmaan talouden vähenemi­sestä saaduille tuloille, vaan hyöty tihkuu erilaisten verojen ja maksujen kautta rahakirstun eri puolille.vähentämistä on helpompi seurata. Suuri osa niistä näkyy budjetissa suorina menoina. Muita edullisempi verokohtelu on yksi tukimuoto, ja senkin muutoksia pystyy tarkkailemaan vuodesta toiseen.On yritystuissakin harmaa alueensa. Ei niin, että kyse olisi lainvastaisesta toiminnasta. Joitain lukuja on vain vaikea saada päivänvaloon.Budjetin ulkopuoliset vastuut ovat Suomessa kasvaneet vauhdilla. Esimerkiksi takauksilla on nimenomaan haluttu tukea jotain toimintaa, joka ei ehkä täysin markkinaehtoisesti olisi toteutunut.Tukea voi antaa myös pykä­lillä. Jonkin toimialan sääntely voi todellisuudessa olla merkittävä tulonsiirto, jos rajoituksille ja erityisehdoille ei enää ole kunnollisia perusteita.odotettiin päätöksiä siitä, miten nykyinen hallitus aikoo karsia yritystukien viidakkoa. Edellisten hallitusten aikeet ovat olleet vakaita, mutta tulokset lopulta heikkoja.Vaikka ennen vaaleja yritystuista leikkaaminen kuulostaa houkuttelevalta, hallituspuolue toisensa jälkeen on törmännyt urakan vaikeuteen.Tuen puolustajat puhuvat väkevästi, koska he voivat vedota kansainväliseen kilpailuun ja työpaikkojen säilyttämiseen. Tässä asiassa yksittäisen alan työnantajat ja työntekijät ovat yleensä barrikadin samalla puolella.Kärsijät eli käytännössä muut veronmaksajat pitävät pienempää ääntä, elleivät peräti ole täysin hiljaa. Heille yksittäinen tuki on kyllä lovi omassa kukkarossa, mutta pieni sellainen. Siitä ei kannata nostaa suurta riitaa.Tällä tavalla yksi tuki kerrallaan on tähän asti pudonnut leikkauslistalta. Mutta ehkä nykyiseltä hallitukselta löytyy aivan uutta päättäväisyyttä.