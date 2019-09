Mielipide

HSL:n lippu-uudistus on epäreilu: miksi minun pitää maksaa muiden matkoista?

Asun

Rastilassa Helsingin Vuosaaressa. Matkaa kauppakeskuksen palveluihin on 1,5 kilometriä. Se on minulle liian pitkä matka kävellä kantamusten kanssa.Jos kuljen keskukseen bussilla, se maksaa 2,80 euroa. Näin lyhyestä matkasta hinta on mielestäni täysin kohtuuton. Uimahalli-, apteekki-, kirjasto-, terveyskeskus- ja kauppakäyntejä ei voi hoitaa 80 minuutin aikana, joten paluumatkoineen yhden asiointikäynnin hinnaksi tulee 5,60 euroa.Kausilippua minun ei kannata ostaa, koska käytän bussia vain 2–3 kertaa viikossa. 66-vuotiaana eläkeläisenä en myöskään saa alennusta HSL:n matkoista.HSL:n mukaan check in check out -systeemi hidastaisi pysäkkipysähdyksiä. Se ei pidä paikkaansa ainakaan kokoojalinjalla 813, jolla kiirettä ei ole.Miksi minun eläkeläisenä pitää maksaa sama hinta puolentoista kilometrin matkasta Vuosaaressa kuin työssä käyvän 30 kilometrin matkasta Matinkylään? Muualla maailmassa – esimerkiksi Lontoossa, Hollannissa ja Japanissa – check in check out toimii joustavasti: maksat siitä mitä saat – et muiden kulkemista pitkistä matkoista.