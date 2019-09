Mielipide

Aataminaikainen pakkojäsenyys ylioppilaskunnassa olisi jo aika lopettaa

Opiskelupaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

yliopistossa on monelle nuorelle pitkän unelmoinnin tulos ja palkinto kovasta työstä. Tämä palkinto ei kuitenkaan tule ilmaiseksi, vaan jokainen opiskelupaikkansa hyväksyvä yliopisto-opiskelija velvoitetaan lain mukaan maksamaan pakollinen vuotuinen noin 120 euron suuruinen jäsenmaksu. Summana 120 euroa ei välttämättä tunnu monen työikäisen rahapussissa suurelta, mutta pienituloiselle opiskelijalle tämä pakkosatanen on suuri investointi.Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta enin osa menee Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) terveysmaksun maksamiseen, jolla ylioppilaat rahoittavat omaa terveydenhoitovakuutustaan. Jäsenyys YTHS:n piirissä on siis yhtä lailla pakollinen, eivätkä opiskelijat voi valita käyttävätkö he pelkästään usein paremmin toimivia julkisia terveydenhoitopalveluita.Yksityisen terveydenhoitovakuutuksen kilpailuttaminenkaan ei ole mahdollista, ja halusi opiskelija tai ei, hänen terveysmaksunsa tuotot valuvat YTHS:n kassaan. Loput jäsenmaksuista kerätyt tuotot käytetään ylioppilaskunnan toiminnan rahoittamiseen. Sen kustannukset muotoutuvat edustajiston harjoittamasta poliittisesta edunvalvontatyöstä ja sisäisen henkilöstön palkoista.Monet ylioppilaskunnat harjoittavat kuitenkin muuta liiketoimintaa, jonka avulla ne tukevat toimintaansa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omaisuus on useita satoja miljoonia euroja samaan aikaan, kun sen alaisen yhtymän liikevoitto oli vuonna 2018 noin 7,5 miljoonaa euroa.Pakkojäsenyyden juuret johtavat keskiajalle, jolloin ylioppilaskuntien tehtävä oli pitää huolta huonosti käyttäytyvistä opiskelijanuorukaisista. Nyt ylioppilaskunnista on muotoutunut suuryrityksiin verrattavissa olevia toimijoita, jotka keräävät lain turvin pakkosatasia opiskelijoilta tukeakseen omaa liiketoimintaansa. Samaan aikaan ylioppilaskunnan jäsenmaksulla rahoitetaan yksityistä terveydenhuoltosäätiötä, jolla on monopoliasema korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoon.Jäsenmaksu on meille kaksoistutkintoa suorittaville ilo, jonka saamme maksaa kahteen kertaan. Miksi tätä aataminaikaista lain pykälää ei ole vielä kumottu? Emme tarvitse keskiaikaisia holhousrakenteita, vaan jokainen täysi-ikäinen opiskelija on kyllin vanha valitsemaan, miten pitää itsestään huolta.