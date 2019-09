Mielipide

Osuuskunnille voisi olla tilausta ja uusia tehtäviä

on tapahtunut muutoksia, jotka ovat jättäneet suuria ihmisryhmiä sivuraiteille. Britannian brexit-sekoilu, populismin suosio ja Yhdys­valtain presidentin Donald Trumpin menestys kertovat osaltaan siitä, että monissa maissa keskiluokka tuntee asemansa uhatuksi ja toivottomuus leviää tyhjenevillä alueilla.Suomessakin on ennustettu, että tulevaisuudessa väestö kasvaa vain kolmella kaupunkialueella: Hel­singissä, Turussa ja Tampereella. Yli puolet suomalaisista asuu siis nyt alueilla, joiden väestö vähenisi. Jos maa jakautuisi näin jyrkästi häviäjiin ja voittajiin, yhteiskunnalliset seuraukset voisivat olla arvaamattomia.on yksi niistä alueista, joissa väki vähenee ja vanhenee. Myös Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on joutunut miettimään, mikä on sen tehtävä. Kymmenisen vuotta sitten se päätti ottaa suuremman vastuun alueensa kehittämisestä ja elinvoimasta.Lieksassa kuntapäättäjät olivat jahkanneet rahan puutteessa vuosikymmeniä liikuntahallin rakentamista. Halli saatiin, kun osuuskauppa tarjoutui rakennuttamaan sen. Kunta olisi julkisena rakennuttajana joutunut kilpailuttamaan hankinnat, jolloin rakennustyö ja -tarvikkeet olisi kenties ostettu jostain muualta. PKO sen sijaan päätti, että se suosii paikallisia yrityksiä.Yritykset ovat perinteisesti suhtautuneet alueelliseen osuuskauppaan epäluuloisesti, koska ne pelkäävät sen vääristävän kilpailua. Nyt ne huomasivat, että osuuskaupan uusi rooli hyödytti myös niitä.perusti oman työterveyshuollon sen jälkeen, kun tarjolla oli vain yksi yksityinen toimija, joka määräsi hinnan ja laadun. Sittemmin PK Terveys laajeni terveysasemaksi.Kun PKO rakensi uudet tilat ruokakaupalleen Niinivaaran lähiöön Joensuussa, kaupunki sai sinne vuokratilat terveysasemalle edullisella pääomavuokralla. PKO rakensi myös parkkihallin Joensuun torin alle.Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa muutos herätti aluksi pelkoja, mutta se on sittemmin osoittautunut menestykseksi. Peräti 86 prosenttia Pohjois-Karjalan kotitalouksista on PKO:n jäseniä, joten maakunnan asukkaiden etu on sama kuin osuuskaupan jäsenten etu.Yhteiskunnallinen vastuu sisältyy osuuskuntien rooliin, mutta sitä tulkitaan vaihtelevasti. PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanookin, että osuustoiminta on jatkuvaa tasa­painoilua liiketoiminnan ja jäsen­yhteisön etujen välillä.Joissakin maissa osuuskunnat ajavat jäsenyhteisön etuja liike­toiminnan kustannuksella. Toisissa taas jäsenten edut jäävät kovan bisneksen alle.on lähtökohtaisesti hyvin erilainen yritys kuin osake­yhtiö. Se on jäsentensä omistama ja demokraattisesti hallittu. Liike­toiminnan on oltava kannattavaa, mutta pääoman tuotto ei ole pääasia. Käsitys hyödystä on laajempi.Herääkin kysymys, mitä vaihto­ehtoja muutkin kuin vähittäiskaupan osuuskunnat voisivat tarjota sinne, mistä julkinen valta vetäytyy rahan puutteessa ja yksityinen suurpääoma liian pienen pääoman tuoton vuoksi.Osuuskunnilla oli vahva asema, kun Suomi oli maatalousmaa eikä hyvinvointivaltiota ollut. Kun ikä­luokat pienenevät, talouskasvu hiipuu ja julkinen valta on velka­kierteessä, osuuskunnille voi syntyä uusi tilaus. Millainen olisi vaikkapa vanhustenhoidon osuuskunta, jossa asiakas olisi palvelun tuottajan omistaja?ja ympäristöön liittyvä vastuullisuus ovat uusia globaaleja taloustrendejä. Osuuskunnat voisivat hyvin vastata tähän trendiin, mutta niitäkin voidaan johtaa hyvin tai huonosti. Kannattava liiketoiminta voi vaatia suuria yksikkökokoja. Alueelliset osuuskaupat taas hyötyvät S-ryhmän volyymeista esimerkiksi hankinnoissa ja logistiikassa.Omistajaohjaus voi kadota myös osuuskunnissa, minkä vuoksi niiden kannattaisikin parantaa viestin­täänsä jäsenille. Avoimuus voisi olla osuuskuntien valtti, koska pörssin salassapitosäännöt eivät koske niitä.Osuustoiminnan idea ei ole enää kaikille tuttu, eivätkä sitä ole välttämättä sisäistäneet edes kaikki alan johtajat. Kauppatieteiden oppikirjoissa siitä kerrotaan niukasti.Osuustoiminnan opetusta ja tutkimusta on vahvimmin Itä-Suomen yliopistossa. Ai miksi juuri siellä? Yksi syy on se, että Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on antanut siihen rahaa.