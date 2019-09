Mielipide

Ilmastonmuutokseen on sopeuduttava nopeasti

Keskustelu

Ilmastonmuutoksen

Sopeutumisen

Ilmastonmuutoksen

Sopeutumistoimia

ilmastonmuutoksesta on kiihtynyt vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen ja hallitustenvälisen ilmasto­paneelin IPCC:n viime aikoina julkaistujen raporttien jälkeen.Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen, etenkin hiilidioksidipäästöjen, rajoittamiseksi. Hillintätoimia tarvitaan maailmanlaajuisesti kaikilla osa-alueilla. Kasvihuonekaasujen päästövähennysten ja kestävien hiilinielujen lisäksi tarvitaan kokonaan uutta tekno­logiaa, jonka avulla ilmakehästä voidaan ottaa hiilidioksidia talteen.Keskustelussa vähemmälle huomiolle on jäänyt väistämätön tarve sopeutua ilmastonmuutokseen.vaikutukset ekosysteemeihin näkyvät jo nyt. Niitä on IPCC:n mukaan havaittavissa kaikilla mantereilla ja valtamerissä. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi roudan esiintymisessä, aavikoitumisessa, ruoantuotannossa sekä äärevien sääilmiöiden voimakkuudessa ja esiintymistiheydessä.Vaikka kasvihuonekaasupäästöt loppuisivat heti, ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Esimerkiksi meriveden pinnan nousu jatkuu joka tapauksessa vuosisatojen ajan. Ihmiskunta joutuu sopeutumaan kuivuuteen, pitkittyneisiin lämpöaaltoihin, satotappioihin, lisääntyviin metsä- ja maastopaloihin, infrastruktuurivaurioihin sekä lämpenemisestä johtuviin terveysvaikutuksiin.Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella myös ilmastonmuutokseen sopeutumista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa. Kaupunki- ja maankäyttösuunnittelussa on valmistauduttava ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin. Maataloudessa ­pitää varautua uusiin kasvitauteihin ja tuholaisiin. Terveydenhoidossa on otettava huomioon yhtäältä hellejaksojen ja toisaalta nykyistä synkempien talvien vaikutukset ihmisten hyvinvointiin. Ilmastonmuutoksen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset voivat johtaa esimerkiksi siirtolaisuuden kasvuun.ja hillinnän tueksi tarvitaan todennettua tietoa.Ilmakehätieteessä kaikki toiminta perustuu mittaamiseen, todentamiseen sekä tieteellisiin menetelmiin. Ne ovat sekä tutkimuksen että palvelukehityksen perusta. Pitkäaikaiset, luotettavat mittaukset ovat ilmastonmuutoksen etenemisen seurannan perusedellytys. Esimerkiksi satelliittihavainnoin voidaan saada tietoa hiilidioksidipäästöjen lähteistä tai arktisen merijään laajuuden muutoksista. Pitkät ja tarkat mit­tausaikasarjat kertovat ilmastonmuutoksen vaikutuksista lämpö­tilaan, sateisuuden ja lumipeitteen määrään sekä ilmastoa lämmittävien yhdisteiden pitoisuuksien kehittymisestä. Jotta päätöksenteon tueksi on saatavilla todennettua tietoa, mittausverkostoa täytyy jatkuvasti ylläpitää ja kehittää.Mittaaminen ja todentaminen auttavat ymmärtämään, miten tehokkaita erilaiset hillintäkeinot tai politiikkatoimet ovat. Mitä tarkempaa tietoa keinojen vaikutuksista saadaan, sitä paremmin voidaan suunnata voimavaroja tehokkaisiin toimiin ja niiden suunnitteluun.vaikutukset ovat erilaisia eri puolilla maailmaa ja jopa eri puolilla Suomea. Esimerkiksi meritulvariski on suurempi Suomenlahdella kuin Perämerellä, jossa maankohoaminen siirtää rantaviivaa merelle päin. Maailman­laajuisesti Suomi kuuluu kuitenkin muiden Pohjoismaiden tavoin alueisiin, joilla lämpeneminen on keskimääräistä nopeampaa.Pohjoismaat tekevät yhteistyötä alueellisesti tarkempien ilmasto­ennusteiden tuottamiseksi. Alueellisten ilmastomallien avulla saadaan aiempaa tarkempia ennusteita esimerkiksi tuulisuudesta, kuivuudesta, sateisuudesta ja tulvariskeistä.Tuloksia voidaan hyödyntää ilmastonmuutokseen varautumisessa. Suomessa alueelliset ilmasto­ennusteet mahdollistavat esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Suomen alueellisten hillintä- ja sopeutumistoimien suunnittelun ottaen huomioon eri alueiden tarpeet ja edellytykset.tarvitaan väistämättä. Mikäli ilmastonmuutoksen kiireellisissä hillintätoimissa epä­onnistutaan, sopeutumistoimien merkitys lisääntyy merkittävästi ja sopeutumisvelka kasvaa.Velkaa on jo otettu, eikä sen erääntymiseltä voida välttyä.