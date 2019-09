Mielipide

Kaupungin antama vuokratuki on pois muilta asukkailta

käyty keskustelu kaupungin vuokra-asunnoista osoittaa, että ihmiset käsittävät vuokraan sisältyvän tuen eri tavoin. Yllättävän moni kokee, ettei kaupungin vuokra-asuja saa tukea vuokratessaan kaupungilta asunnon puoleen hintaan markkinoiden vuokratasosta.Tällainen käsitys on vaarallinen. Se tarkoittaa, ettei yhteiskunnan omaisuudella ole ihmisten silmissä samaa arvoa kuin yksityisellä.Asiaa voi konkretisoida ajatusleikillä, jossa Helsingin kaupunki vuokraisi energiayhtiönsä Helenin puoleen hintaan siitä, mitä se tällä hetkellä vuosittain kaupungille tuottaa osinkoina. Menettäisikö Helsingin kaupunki tulevien vuosien kassavirtaa? Kyllä menettäisi. Olisiko se pois meidän kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnista? Kyllä olisi. Olisiko kyseessä massiivinen tuki puoleen hintaan vuokraavalle taholle? Kyllä olisi.Miksei tätä samaa logiikkaa nähdä siinä, että vuokrataan asunto-omaisuutta markkina­hintaa halvemmalla? Tämä on tulonsiirto kaupungilta edullisen vuokra-asunnon saajalle. Se on ihan suoraa tukea, joka on pois muilta kaupunkilaisilta joko isomman veroasteen tai huonompien palveluiden muodossa.Vuokratessaan puoleen hintaan kaupunki jättää ottamatta vuokratuloa. Kun tämän tekee lähes 50 000 asunnon osalta, puhutaan kymmenien miljoonien eurojen summasta vuodessa. Tämän menetetyn rahan olisi voinut käyttää vaikkapa vanhustenhoitoon sekä maksamaan tukea niille asujille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat.Eri asia on, onko tällainen tuki oikein ja kenelle se tulisi kohdentaa. Tätä varten meillä on demokraattisesti valittuja päättäjiä pohtimassa asiaa. Poliittista päätöksentekoa ja keskustelun tasoa parantaisi kuitenkin merkittävästi se, että kaikki ymmärtäisivät tämän talouden perusasian samalla tavoin: julkisesta omaisuudesta annettu alennus on tuki saajalleen.