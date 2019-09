Mielipide

Nuoret ilmastoaktivistit ovat tärkeitä esikuvia

huoli ilmasto­kysymyksistä on todellinen. Nuorisobarometrin mukaan niiden nuorten osuus, jotka kokevat erittäin paljon turvattomuuden tunteita ilmastonmuutoksen vuoksi, on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut.Entistä useampi nuori on valmis muuttamaan kulutus-, liikkumis- ja asumistottumuksiaan ilmaston vuoksi. Päättäjiltä ja nyt valtaapitäviltä sukupolvilta he vaativat samanlaisia toimia. Siis toimia, joita voi monella ­tapaa pitää maa­pallon tulevaisuuden kannalta välttämättö­minä.Olen hetkittäin tuntenut surua ja jopa häpeää tavasta, jolla oma sukupolveni on ottanut nuorten viestin vastaan. Ilmastoaktivistit Greta Thunberg, ­Atte Ahokas ja monet muut ovat saaneet kohtuutonta ja monin tavoin asiatonta kritiikkiä osakseen. Kritiikin taustalla on usein pelko ja epävarmuus: miten oma elämäntapa muuttuu ilmastotoimien seurauksena? Asetelma on nurinkurinen. Joko tai -keskustelun ja mustavalkoisten tulevaisuuskuvien sijasta tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta.Nuoret vaikuttajat tarjoavat meille sekä tervettä ajatustemme ravistelua että konkreettisia ratkaisuja. Meidän tehtävämme on kuunnella heitä ja toimia. Omalla alallani tekniikan parissa tutkitaan, kehitetään ja innovoidaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Konkreettiset ratkaisut ja avara­katseisuus ovat juuri sitä, mitä ilmastonmuutoksen torjunnassa kaivataan eniten.